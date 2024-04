Người dân xóm nhà trọ đông nhất TP.HCM khỏi ngủ trưa, sụt cân vì nắng nóng gay gắt

Những ngày này, nhiệt độ TP.HCM, Nam bộ đang trong giai đoạn nắng nóng đỉnh điểm. Nắng nóng ngoài trời hầm hập trên 40oC khiến nhiều khu vực không khác gì "chảo lửa".



12 giờ trưa, những xóm trọ quanh KCN Tân Tạo (Q.Bình Tân, TP.HCM) vắng lặng, hàng quán đóng cửa im lìm vì khách không ra đường. Ngoài công nhân, nhiều người lao động tự do, buôn bán hàng rong cũng thuê phòng quanh KCN để có chỗ nghỉ ngơi sau giờ làm việc mệt mỏi.

Những tưởng, họ sẽ có được giấc ngủ ngon sau khoảng thời gian bôn ba ngoài đường nhưng không, nắng nóng khiến phòng trọ hầm hập, ai nấy không chịu nổi ngay cả khi ở trong phòng.

Phòng trọ quây kín mái tôn, nắng nóng từ sáng đến tối DƯƠNG LAN

Những ngày nắng nóng, phòng trọ chỉ rộng khoảng 10 m2 quây kín mái tôn, chứa nhiều đồ đạc sinh hoạt càng trở nên bí bách. Điểm chung của những phòng trọ này là chật hẹp, người thuê không lắp máy lạnh vì không đủ tiền hoặc sợ không có trả tiền điện hàng tháng. Ở ngoài đường thỉnh thoảng còn cảm nhận được chút gió mát còn ở phòng cứ hầm hập từ sáng đến đêm.

12 giờ trưa, dãy trọ nắng nóng không khác gì ngoài đường DƯƠNG LAN

Bà Thủy Tiên (41 tuổi, quê ở Bình Thuận) vào TP.HCM thuê phòng trọ ở đường Lỗ Tẻ (Q.Bình Tân) với giá 2,5 triệu đồng/tháng. Bà thuê thêm chiếc xe ba gác ngày ngày đi bán trái cây kiếm tiền trang trải cuộc sống. Những ngày này, bà không thể nào ngủ được vì trời quá nắng nóng. Chiếc võng dường như bị bỏ quên trong căn phòng này vì nằm ở đó càng nóng thêm gấp bội.

Bà Tiên lấy khăn ướt lau sàn để ngủ trưa DƯƠNG LAN

"Phòng trọ trống trước, hở sau không thể nào lắp máy lạnh. Thời tiết đợt này nắng nóng kéo dài đến mấy tháng lận. Từ 12 giờ trưa, trời nắng hầm hập đến chiều tối. Nắng ghê lắm, khiến mình cứ bứt rứt trong người, mồ hôi chảy ròng ròng dù ở trong phòng", bà Tiên chia sẻ.

Cũng theo bà Tiên, chỉ cần bước chân vào phòng đã cảm thấy cái nóng tỏa ra rõ rệt. Buổi tối, nóng vẫn chưa hạ nhiệt khiến giấc ngủ của bà trở nên chập chờn.

Bà không dám lên gác xép ngủ trưa vì quá nóng DƯƠNG LAN

"Tôi đi bán cả ngày ngoài đường nhưng về nhà cũng không thấy thoải mái vì quá nóng. Tầm 20 giờ tối nằm ngủ cũng phải trằn trọc đến 1 giờ sáng mới dịu đỡ. Nắng nóng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, tôi thường xuyên mất ngủ, sụt 4 – 5 kg vì ăn không được, ngủ không ngon. Tôi chỉ biết uống nước cả ngày, mùa mưa dễ chịu hơn vì đi bán về là đắp mền ngủ", bà Tiên bày tỏ.

Ông Nguyễn Hoàng Trung (55 tuổi, ở đường Lỗ Tẻ, Q.Bình Tân) nhận xét đợt này thời tiết TP.HCM vào giai đoạn "nắng nóng lịch sử". Phòng trọ 12 m2 được ông thuê với giá 1,4 triệu đồng/tháng làm chỗ nghỉ ngơi sau giờ làm. Căn phòng thiết kế có gác xép phía trên nhưng mùa này ông chọn cách ngủ dưới sàn nhà vì "nóng không chịu nổi".

Người đàn ông tưới nước để đường dịu cái nóng DƯƠNG LAN

"Nhà tôi không có tiền lắp máy lạnh, nếu có lắp cũng không đủ trả tiền điện hàng tháng. Thời tiết TP.HCM đợt này quá nóng. Tôi làm phụ hồ nhưng may mắn được làm trong nhà, không phải ra ngoài nhiều. Mùa này buổi trưa về phòng cũng không ngủ nổi vì quá nóng. Mái tôn quây kín khiến nhiệt độ trong phòng cao hơn 1 – 2oC so với ở ngoài. 12 giờ trưa, tôi không dám leo lên gác xép vì sợ mình giống "heo quay", quá nóng", ông Trung thở dài.

Ông Đặng Văn Xuân (59 tuổi) làm bảo vệ một trạm thu phí ở Q.Bình Tân chia sẻ, công việc của ông ngồi ngoài trời từ 5 giờ sáng đến 17 giờ chiều. Những ngày này, ông phải cầm thêm 2 bình trà đá, bật quạt để chống lại cái nắng.

"Buổi trưa, nhiệt độ ở ngoài đường bốc lên khiến trời hầm hập, mồ hôi chảy ròng ròng. Trời này ở đâu cũng nắng nóng, chỉ còn cách ở nhà nằm trong phòng có máy lạnh mới đỡ nhưng không được, phải ra ngoà đi làm mới có tiền", ông Xuân trải lòng.

Nhiều người chủ động lợp thêm tấm xốp cho đỡ nóng DƯƠNG LAN

Phòng trọ lợp mái tôn, trống trước hở sau DƯƠNG LAN

Nhiều người không lắp máy lạnh vì phòng không kín và sợ tiền điện cao DƯƠNG LAN

Phòng ngủ hầm hập mùa nắng nóng vì chật hẹp DƯƠNG LAN

Nhiều người quyết định nằm sàn nhà thay vì lên gác xép DƯƠNG LAN

Nhiều người chấp nhận ở vì giá thuê khá thấp so với mặt bằng chung DƯƠNG LAN

Ông Xuân làm việc ở ngoài đường từ sáng đến chiều tối DƯƠNG LAN