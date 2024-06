'Người dân ý thức phân loại, anh lấy rác lại bỏ chung vào xe'

Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp Sở TN-MT và Công an TP.HCM tổ chức ngày 27.6. Chủ trì có ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; đại tá Lê Quang Đạo, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó giám đốc Công an TP.HCM; bà Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Phó giám đốc Sở TN-MT TP.HCM.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Thiện, Trưởng ban công tác phía nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ câu chuyện của chính gia đình ông: "Nhà tôi ở trong hẻm, xe thu gom của các công ty công ích không vào được nên phải đăng ký dịch vụ thu gom rác dân sinh. Nhà tôi cũng ý thức phân loại rác ra các túi khác nhau nhưng sáng ra, anh lấy rác lại bỏ chung các túi này vào xe của họ. Chuyện này khiến tôi nghĩ mình phân loại rác tại nguồn có ý nghĩa gì".

Theo ông Thiện, việc phân loại rác tại nguồn là việc làm tốt, tỷ lệ nhận thức người dân hiểu việc này rất cao nhưng do cách tổ chức thực hiện thu gom chưa hợp lý. Do đó, ông Thiện đề nghị TP.HCM cần có cách để thu gom rác hiệu quả hơn. Chưa kể, kết cấu của các xe thu gom rác cần được thiết kế lại cho phù hợp với việc thu gom và phân loại rác.

Ông Võ Văn Thiện cho rằng cần tổ chức lại việc thu gom rác đã được phân loại tại nguồn THÚY LIỄU

Đồng thời, ông Thiện cũng đề xuất có giải pháp thu gom và xử lý rác cồng kềnh tại nhà dân. "Tôi có nghe Q.Phú Nhuận có tổ chức thu gom rác cồng kềnh. Đây là việc làm hay mà Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM có thể nhân rộng đến các cấp để thực hiện. Đây là những việc làm nhỏ nhưng có ý nghĩa rất lớn, góp phần giúp thành phố ngày càng xanh, sạch, đẹp", ông Thiện nói.

Còn ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM chia sẻ, muốn môi trường xanh - sạch - đẹp thì phải bắt đầu từ ý thức của người dân.

"Học trò đi học được dạy rằng phải bỏ rác đúng nơi quy định, nhưng người lớn ở ngoài đường thì xả rác, chỗ nào cấm tiểu thì lại tiểu tùy tiện. Người lớn làm gương nhưng chưa nêu gương, điểm này phải xử phạt người vi phạm thật nặng", ông Hải nói

Bên cạnh đó, ông Hải còn băn khoăn việc sau khi luật Phòng chống tác hại thuốc lá ra đời, việc hút thuốc không đúng nơi quy định và vứt tàn thuốc bừa bãi chưa ai bị xử phạt. Theo ông Hải, ai cũng nghĩ cái lỗi này bình thường quá, không gây hại đến ai nên chưa xử lý nghiêm.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM nhận xét, nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường là vấn đề quan trọng hiện nay THÚY LIỄU

"Về vấn đề vẽ bậy ở các công trình công cộng, nhà dân thì công tác ghi nhận và xử phạt tại TP.HCM làm rất tốt. Còn tại Q.8, tôi nhớ thời gian trước có công ty dịch vụ công ích được trả tiền để vớt rác trên sông. Vớt thì cứ vớt còn người dân xả xuống sông thì cứ xả, việc này không hiệu quả", ông Hải nhận định.

Ông Hải đề xuất cần đầu tư hiệu quả về máy hút rác hoặc máy vớt rác. "Theo tôi, việc phân loại rác tại nguồn hiện chưa được tuyên truyền hiệu quả, người dân xài pin là rác thải nguy hại nhưng lại bỏ chung vào rác thải sinh hoạt, những người thu gom rác phải moi ra rất cực. Hiện nay hộ gia đình phân loại rác tại nhà là rất hiếm, xung quanh nhà tôi cũng chỉ được 50% nhà biết phân loại, còn lại là bỏ hết vào bao đen để xe thu gom lấy. Vì vậy, quan trọng nhất là làm cách nào để nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ môi trường", ông Hải chia sẻ.

Toàn TP.HCM đã xây dựng và ra quyết định công nhận 1.722 khu dân cư đạt tiêu chí Khu dân cư sạch, xanh, thân thiện với môi trường, công nhận 264 phường, xã, thị trấn đạt tiêu chí Phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện với môi trường cấp huyện và 223 khu dân cư Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản. Còn tại Ngày hội Sống xanh năm 2024, UBND TP.HCM đã khen tặng 50 khu dân cư và 50 phường, xã, thị trấn có thành tích xuất sắc trong xây dựng khu dân cư, phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường.

Thời gian tới, hệ thống MTTQ các cấp sẽ tăng cường vận động doanh nghiệp, người dân chung tay hỗ trợ, đồng hành cùng xây dựng khu dân cư, phường, xã, thị trấn sạch, xanh và thân thiện môi trường.

Đồng thời, tiếp tục khắc phục những mặt còn tồn tại như việc đổ rác bừa bãi trên vỉa hè, lòng đường, miệng cống, kênh rạch…; các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường; tình trạng người dân cảm thấy bất an trước các thủ đoạn lừa đảo tài sản ngày càng tinh vi, nguy hiểm do lộ lọt thông tin cá nhân…