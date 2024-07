Người đăng tin 'nữ công nhân Samsung Thái Nguyên lây HIV cho 16 người' bị phạt 7,5 triệu

Ngày 27.7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua điều tra, xác minh đã làm rõ danh tính người có hành vi đăng tin, hình ảnh sai sự thật về nữ công nhân Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên nhiễm HIV, sau đó lây nhiễm cho 16 nam đồng nghiệp.

Thông tin sai sự thật bà N.T.N đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận CHỤP MÀN HÌNH

Trong ngày 26.7, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện bà N.T.N (38 tuổi) là lao động tự do, trú tại tổ 4, P.Túc Duyên (TP.Thái Nguyên) đã sử dụng facebook cá nhân để đăng tải thông tin, hình ảnh sai sự thật về nữ công nhân lây nhiễm HIV cho nhiều người.

Khi làm việc với cơ quan công an, bà N.T.N đã thừa nhận hành vi sai phạm khi đăng tải thông tin giả mạo, sai sự thật, xúc phạm đến uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của người khác.

Ngay trong ngày 26.7, bà N. đã tự giác đăng bài đính chính trên facebook của mình. Căn cứ quy định của pháp luật, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà N. số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đang tiếp tục mở rộng điều tra đối với các nguồn phát tán thông tin sai sự thật này.



Liên quan đến vụ việc, tối 26.7, Sở Y tế Thái Nguyên đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về vụ việc, trong đó khẳng định thông tin nêu trên là sai sự thật.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Samsung Electro - Mechanics Việt Nam và báo cáo của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên cùng kết quả rà soát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên, không có trường hợp nào bị nhiễm HIV, đồng thời cũng không có danh sách ca nhiễm HIV nào như thông tin trên mạng xã hội đã đưa.