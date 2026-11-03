Người dành 28 năm chu du vòng quanh thế giới vừa về nhà

Hành trình đi bộ vòng quanh thế giới kéo dài suốt 28 năm của ông Karl Bushby khép lại với cái ôm từ người mẹ.

Ông Bushby đã băng qua những khu rừng rậm ở Trung Mỹ, vượt qua lớp băng giữa Alaska và Nga, và tháng trước, ông đã bơi qua eo biển Manche – chặng cuối cùng của một hành trình được thực hiện hoàn toàn bằng nỗ lực cá nhân.

Sáng 2.11, hàng trăm người hâm mộ đã reo hò chào đón người đàn ông 57 tuổi này tại quảng trường ở TP.Hull, quê hương của ông.

Sau đó, ông trở về ngôi nhà của gia đình, nơi mẹ ông, cùng con trai 36 tuổi và cháu gái 12 tuổi đang chờ sẵn.

Nhà thám hiểm Karl Bushby đoàn tụ với mẹ mình tại Hull, Anh hôm 2.11 ẢNH: REUTERS

Chỉ với một chiếc lều, vài trăm đô la và một chiếc máy ảnh nhựa rẻ tiền, ông bắt đầu hành trình từ Chile, đi ngược lên phía bắc qua châu Mỹ, băng từ Alaska sang Nga, đi qua Mông Cổ và Trung Quốc, rồi quay trở về châu Âu sau khi bơi qua biển Caspi.

Ban đầu, ông dự định dành khoảng 10 năm cho chuyến đi này, nhưng ông đã không lường trước được những trở ngại mà mình phải đối mặt: từ việc bị bắt giam một thời gian ngắn ở Panama, bị chĩa súng đe dọa ở Mexico, cho đến việc bị chính quyền Nga bắt giữ vì vượt biên trái phép. Đó là chưa kể đến những trì hoãn do cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và đại dịch COVID-19 gây ra.

Chia sẻ với đài BBC, ông Bushby cho biết trong suốt 28 năm đó, ông chỉ thực sự dành khoảng 15 năm cho việc đi bộ; thời gian còn lại, ông thường xuyên quay trở lại Mexico để giải quyết các vấn đề về thị thực, hậu cần, cũng như các thỏa thuận tài trợ từ các doanh nghiệp và truyền thông.