Người đạp xe tập thể dục trong làn ô tô bỏ chạy khi thấy CSGT TP.HCM

Mức phạt với người đi xe đạp vào đường cấm là từ 200.000 - 300.000 đồng. Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người tham gia giao thông bằng xe đạp kết hợp tập luyện thể thao văn minh, an toàn, chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông để đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho chính mình và những người khác cùng tham gia giao thông trên đường