Người đạt 9.0 IELTS chia sẻ cách học tiếng Anh hiệu quả nhờ tư duy ‘đơn giản hóa’

Đây cũng là 1 cách để cải thiện nhanh kỹ năng đọc tiếng Anh. Nhiều học sinh nghĩ rằng để ôn thi tốt THPT hay luyện thi IELTS chỉ là luyện thật nhiều đề, học thuộc các “mẹo” để tìm cách “sống sót” qua các kỳ thi, sau khi thi xong thì sẽ tính sau.

Tiếp lời, nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật tại DOL IELTS Đình Lực, 9.0 IELTS, cựu học sinh chuyên văn Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM, cho rằng không ai học mẹo mà có thể đạt kết quả cao trong các kỳ thi trên. Cách duy nhất để đạt kết quả tốt là hình thành phương pháp học đúng và logic, đảm bảo có nền tảng cơ bản vững chắc. Nên khi học, học sinh cần có các tư duy lớn như tư duy chọn lọc (biết cần học cái gì trước, cái gì sau) hay tư duy hệ thống hóa. Đây cũng là điểm đặc biệt của phương pháp Linearthinking - nhắm tới việc rèn luyện cho học sinh học tiếng Anh một cách tư duy hơn, logic hơn, để định hướng các bạn học một cách có hiệu quả hơn.

Phương pháp học tập ngoại ngữ hiệu quả của thạc sĩ Trần Anh Khoa là tư duy “đơn giản hóa” – Simplify trong hệ phương pháp Linearthinking



Còn với Trần Đức Tài, thủ khoa khối B kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Linearthinking là một cách học ấn tượng.''Cá nhân em nghĩ đôi khi chúng ta cũng áp dụng Linearthinking - “công thức đường thẳng” trong học tập và công việc nhưng mọi người không biết gọi tên nó và cũng không biết áp dụng nó một cách bài bản. Cái hay của phương pháp này là có một hệ thống nghiên cứu sâu để đưa ra một lộ trình khoa học. Vì vậy người học sẽ khai thác được tiềm năng vốn có để áp dụng thường xuyên, chuẩn chỉnh trong việc học. Nhờ đó mà rút ngắn thời gian tư duy, rút ngắn thời gian học nhưng không hề làm giảm chất lượng học”.