Người đẹp cao 1,82 m từng thi Miss Cosmo Vietnam 'debut' làm ca sĩ

Huỳnh Tiên ra sao sau Miss Cosmo Vietnam 2025?

Huỳnh Tiên sinh năm 1995, được biết đến là Hoa hậu châu Á tại Úc 2016, sau đó cô về Việt Nam và từng trở thành một trong những cái tên nổi bật tại Miss Cosmo Vietnam 2025. Mặc dù chỉ dừng chân ở top 10 nhưng cô vẫn để lại ấn tượng cho fan sắc đẹp Việt nhờ chiều 1,82 m cùng thần thái tự tin.

Người đẹp tài năng Miss Cosmo Vietnam 2025 khẳng định mình nghiêm túc theo đuổi con đường âm nhạc thay vì chỉ "cưỡi ngựa xem hoa" Ảnh: NVCC

Sau thời gian ấp ủ, Huỳnh Tiên chính thức phát hành MV đầu tay mang tên Nàng Tiên, đánh dấu bước khởi đầu cho con đường ca hát chuyên nghiệp. Điểm nhấn của sản phẩm không chỉ ở phần âm nhạc bắt tai mà còn ở vũ đạo quyến rũ. Những chuyển động mềm mại, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm giúp Huỳnh Tiên khoe trọn hình thể, thần thái và khả năng trình diễn của mình.



"Tiên chọn bài hát này vì có giai điệu trẻ trung, lãng mạn, phản ánh đúng hình ảnh người phụ nữ mà Tiên muốn xây dựng ở thời điểm hiện tại là tự tin và cuốn hút”, Huỳnh Tiên chia sẻ.

Huỳnh Tiên khoe đường cong quyến rũ trong MV Ảnh: NVCC

Bên cạnh việc chú tâm vào phần nhạc, Huỳnh Tiên cũng đầu tư kỹ lưỡng cho phần hình ảnh. Trong MV, ê kíp của cô ứng dụng các kỹ xảo hiện đại cùng cách xử lý ánh sáng, màu sắc và hiệu ứng chuyển cảnh tạo cảm giác cuốn hút cho người xem.

Nói về quá trình chuẩn bị cho MV đầu tay, Huỳnh Tiên thừa nhận đây là giai đoạn khó khăn vì cô chọn bắt đầu sự nghiệp ca hát ở tuổi 31. Người đẹp 9X chia sẻ: "Từ việc học hát, luyện thanh cho đến tập vũ đạo, mọi thứ đều mới mẻ và đòi hỏi Tiên phải nỗ lực rất nhiều. Tuy nhiên, chính quá trình đó giúp Tiên hiểu rõ hơn mình muốn trở thành một nghệ sĩ như thế nào và cần nghiêm túc ra sao với con đường đã chọn".

Huỳnh Tiên dành nhiều thời gian để tập luyện vũ đạo Ảnh: NVCC

Ngoài ra, Huỳnh Tiên cho biết cô phải tập đi tập lại một đoạn vũ đạo xoạc chân để có những hình ảnh đẹp nhất gửi đến khán giả. Thông qua đó, cô mong mọi người nhìn thấy được những nỗ lực của mình khi chuyển hướng sang lĩnh vực mới. Với sự chuẩn bị bài bản cùng sản phẩm debut được chỉn chu, Huỳnh Tiên cho thấy quyết tâm theo đuổi âm nhạc lâu dài, từng bước khẳng định dấu ấn riêng trên hành trình nghệ thuật phía trước. Trước đó, Huỳnh Tiên đã từng biểu diễn live ca khúc này trong chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025. Cô cũng nhận được nhiều lời động viên, cổ vũ từ fan sắc đẹp Việt.

