Người đẹp chuyển giới Việt cao 1,79 m nói gì khi bị loại ở 'The Face Thailand'?

Trong tập 3 của The Face Thailand, các học trò của Anntonia Porsild giành chiến thắng, giúp cô vừa bảo toàn số lượng thành viên trong đội, vừa có cơ hội loại người. Trong phòng loại, Á hậu Hoàn vũ 2023 quyết định lựa chọn Milan (Tường San) dừng chân ở show thực tế này, khiến nhiều khán giả Việt tiếc nuối.

Tường San từng giành á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024, trước khi thử sức ở sân chơi truyền hình thực tế Ảnh: NVCC

Tường San nói về hành trình ở 'The Face Thailand'

Sau khi chương trình lên sóng, Tường San cũng có những chia sẻ gây chú ý. Cô gửi lời cảm ơn trước tình cảm mà mọi người dành cho mình trong lần thử sức này.

“Để nói về quãng thời gian quay hình, tôi có rất nhiều cảm xúc. Nói thật là tôi chưa từng cảm thấy hồi hộp như vậy bao giờ, kể cả Miss International Queen Vietnam là cuộc thi đầu tiên tôi tham gia cũng không hồi hộp và áp lực bằng lần này. Mỗi lần ra set quay của tập 1, tim tôi như rớt ra ngoài dù cũng có kha khá kinh nghiệm”, Tường San chia sẻ.

Tường San cho biết bản thân hạnh phúc khi được siêu mẫu Cindy lựa chọn làm thành viên trong đội. Tuy nhiên, người đẹp chuyển giới cũng tiếc nuối vì tinh thần không đủ vững vàng để vượt qua những chuyện mình gặp phải trong hành trình "chinh chiến" này.

Nhan sắc quyến rũ của mỹ nhân chuyển giới Tường San Ảnh: NVCC

“Tôi đã khóc nhiều trong lần ở Thái, và thậm chí là nghĩ về chuyện bỏ cuộc. Cuối cùng tôi vẫn chọn chiến đấu hết mình ở vòng loại để không phụ lòng huấn luyện viên của mình, nhưng vẫn không thể”, Tường San nói về kết quả trong tập phát sóng vừa qua. Mỹ nhân 21 tuổi cảm ơn mọi người vì đã động viên, ủng hộ mình trong hành trình này. Bên cạnh đó, người đẹp cũng mong khán giả tiếp tục ủng hộ đội của siêu mẫu Cindy trong những tập tiếp theo.

Cuối bài đăng, Tường San bộc bạch: “Và nếu ai đó hỏi tôi rằng có tiếc cho sự dừng chân này không, thì không biết sao nữa nhưng tôi không hề tiếc. Nó sẽ là những trải nghiệm cực kỳ đáng giá của tuổi trẻ mà ngay từ đầu tôi tự nói với bản thân rằng mình còn trẻ và đây là thứ kinh nghiệm mà chính mình muốn có được”.

Tường San sinh năm 2005, từng giành thành tích á quân tại cuộc thi Miss International Queen Vietnam 2023. Sau đó, cô tiếp tục tham gia Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2024, đoạt danh hiệu á hậu 2. Người đẹp đến từ Khánh Hòa gây ấn tượng bởi gương mặt nữ tính, chiều cao nổi bật 1,79 m cùng số đo ba vòng 81-56-92. Sau 2 năm, việc Tường San trở lại thử sức ở một sân chơi truyền hình thực tế tại Thái Lan được nhiều người quan tâm.