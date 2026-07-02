Người đẹp Đỗ Thị Hằng được vinh danh Á hậu 3 Miss Business ASEAN 2026

Á hậu 3 Miss Business ASEAN 2026 thuộc về Đỗ Thị Hằng (SBD: 178)

Người đẹp nhận được nhiều lời khen nhờ hình ảnh chỉn chu, thần thái thanh lịch và khả năng làm chủ sân khấu. Đặc biệt, ở phần thi ứng xử dành cho top 8, cô gây ấn tượng khi chia sẻ quan điểm về sự khác biệt giữa "nổi bật" và "có giá trị". Theo nữ doanh nhân, sự nổi bật có thể giúp một người được chú ý, nhưng giá trị mới là yếu tố tạo nên dấu ấn lâu dài thông qua tri thức, nhân cách và những đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Đỗ Thị Hằng hiện giữ vai trò Phó giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hằng Quảng. Chia sẻ sau khi được trao danh hiệu Á hậu 3, Đỗ Thị Hằng cho biết cuộc thi mang đến cho cô nhiều trải nghiệm đáng nhớ, là cơ hội để gặp gỡ, học hỏi từ những nữ doanh nhân truyền cảm hứng. Miss Business ASEAN 2026 do Công ty cổ phần Truyền thông VinaArt tổ chức, tiếp tục hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của nữ doanh nhân Việt Nam.