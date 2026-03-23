Người đẹp Ê Đê đọ sắc với Á hậu Thu Ngân

Minh Hy
23/03/2026 18:33 GMT+7

Khoác lên người những bộ trang phục của nhà thiết kế Việt Hùng và Phạm Thị Ngọc Trang, Á hậu Thu Ngân, người mẫu H’Ăng Niê, Nam Anh... đều gây ấn tượng với thần thái và vẻ đẹp riêng.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á TP.HCM, UBND phường Vũng Tàu vừa tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa Kết nối nhân dân ASEAN. Trong khuôn khổ hoạt động, đoàn đại biểu có chuyến thăm tư gia của nhà thiết kế Việt Hùng, thưởng thức phần trình diễn hai bộ sưu tập thời trang Châu Ro cầu mùa Kết nối ASEAN. Chương trình còn có sự xuất hiện của Á hậu Thu Ngân, H’Ăng Niê, Nam Anh, Ánh Vương, ca sĩ Hà Vân...

Á hậu Thu Ngân, H’Ăng Niê và những người đẹp góp mặt trong sự kiện Kết nối nhân dân ASEAN

Ảnh: Nguyễn Huỳnh Tài Lực

Trên sân khấu, những người đẹp lần lượt khoe sắc trong những bộ cánh được cắt may kỳ công và tinh xảo. Các thiết kế được thực hiện hoàn toàn bằng phương pháp đan móc thủ công từ chất liệu sợi tái chế. Thông qua đó, chủ nhân của bộ sưu tập mong muốn gửi gắm thông điệp về sự cần mẫn, bền bỉ của người nghệ nhân, đồng thời thể hiện tinh thần thân thiện với môi trường và sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên.

Nhà thiết kế Việt Hùng và nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng

Ảnh: Nguyễn Huỳnh Tài Lực

Người đẹp Ê Đê H’Ăng Niê diễn áo dài cùng người mẫu nhí

Ảnh: Nguyễn Huỳnh Tài Lực

Trong đó, Châu Ro cầu mùa không chỉ là bộ trang phục mang đậm hồn văn hóa dân tộc mà còn là khúc ca rộn rã của ngày mùa, gửi gắm ước vọng về một đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Còn bộ sưu tập Kết nối ASEAN gây ấn tượng với các thiết kế áo dài tái hiện hình ảnh các địa danh tiêu biểu, biểu tượng văn hóa của các quốc gia trong khu vực ASEAN.

Bên cạnh niềm vinh dự, đây cũng là áp lực của nhà thiết kế Việt Hùng và Phạm Thị Ngọc Trang khi chọn thời trang để giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Anh mong rằng sau chuyến tham quan, các vị khách sẽ cảm nhận được hình ảnh Việt Nam yên bình, giàu truyền thống và những người làm nghề luôn trân trọng giá trị văn hóa dân tộc.

Tin liên quan

Người đẹp Ê Đê H’Ăng Niê tất bật chạy show trước khi lấy chồng

Chân dài H’Ăng Niê khoe sắc rạng rỡ, thu hút ánh nhìn với thần thái tự tin khi trình diễn tại Đêm hội Âm nhạc đường phố Phú Yên.

Khám phá thêm chủ đề

Á hậu Thu Ngân H’Ăng Niê nhà thiết kế Việt Hùng ASEAN
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
