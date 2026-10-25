Người đẹp Hải Phòng đăng quang Siêu mẫu Quốc tế 2026

Cuộc thi Siêu mẫu Quốc tế 2026 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 18 đến 24.10.2026. Mai Anh là ứng viên đến từ Việt Nam tham gia tranh tài ở sân chơi này. Trước đó, cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và đào tạo catwalk.

Mai Anh thể hiện ra sao ở chung kết Siêu mẫu Quốc tế?

Mai Anh vỡ oà trong khoảnh khắc được gọi tên chiến thắng Ảnh: NVCC

Tại đêm chung kết, Mai Anh gây chú ý khi xuất hiện với chiếc đầm gợi cảm, tự tin sải bước trên sân khấu. Sau đó cô tiếp tục khoe dáng với thiết kế áo tắm và bước vào phần thay đổi diện mạo để tranh tài ở vòng thi trang phục dạ hội. Với phần thể hiện ấn tượng, Mai Anh ghi tên mình vào top 5 chung cuộc cùng người đẹp đến từ Burkina Faso, Mỹ, Puerto Rico và Úc.

Trong phần trình diễn trang phục dạ hội dành cho top 5, người đẹp Việt Nam diện chiếc đầm xanh gợi cảm, tự tin sải bước và khoe thần thái cuốn hút trên sân khấu. Nhờ kỹ năng trình diễn tốt, cô chính thức được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của Siêu mẫu Quốc tế 2026, nhận vương miện từ Bùi Quỳnh Hoa.

Cột mốc ý nghĩa trong sự nghiệp

Mai Anh trong phần thi bikini và phần thi trình diễn trang phục dạ hội trong đêm chung kết Ảnh: NVCC

Từ Thái Lan, Mai Anh chia sẻ: “Tôi vô cùng bất ngờ bởi tôi không chuẩn bị gì cho khoảnh khắc này. Tôi thậm chí đã mua vé máy bay và dự định ở lại Thái Lan thêm 2 ngày sau khi cuộc thi kết thúc vì nghĩ mình cần thời gian để chữa lành, sau đó trở lại với công việc. Vậy mà giờ đây, tôi đã ở lại với một cương vị mới”.



Mai Anh nói thêm cô đến với sân chơi quốc tế này bằng tâm thế cố gắng hết mình ở từng thử thách. Người đẹp 9X bày tỏ sự cảm kích khi nhận được sự ủng hộ từ mọi người trong hành trình “mang chuông đi đánh xứ người” này.

Siêu mẫu Quốc tế 2026 với Mai Anh không chỉ là một sân chơi mà còn là nơi tôn vinh bản lĩnh, phong cách và sự đa dạng của người mẫu. Cuộc thi là cơ hội để cô vượt ra khỏi vùng an toàn, chinh phục những giới hạn mới của bản thân và học hỏi từ các đồng nghiệp.

Chiến thắng ở sân chơi này được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Mai Anh Ảnh: NVCC

Mai Anh chia sẻ: “Tôi muốn mang hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, bản lĩnh đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đây cũng là bước đệm để tôi phát triển sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ Việt Nam dám theo đuổi ước mơ”. Chiến thắng này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển sự nghiệp của Mai Anh mà còn nối dài thành tích đầy tự hào của người mẫu Việt tại đấu trường thời trang quốc tế.

Mai Anh sinh năm 1996, đến từ Hải Phòng, tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Cô sở hữu chiều cao 1,74 m cùng số đo ba vòng 84-65-94. Trước khi giành chiến thắng ở Siêu mẫu Quốc tế 2026, Mai Anh từng thử sức tại Miss Cosmo Vietnam 2025. Ở sân chơi này, cô vào top 10 chung cuộc, đồng thời giành giải Người đẹp thể thao.

Siêu mẫu Quốc tế là một trong những cuộc thi tìm kiếm người mẫu trên phạm vi toàn cầu, nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành thời trang và văn hóa, diễn ra tại Thái Lan. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2011 với tên gọi ban đầu là Siêu mẫu châu Á - Thái Bình Dương. Sau đó, sân chơi này chính thức mở rộng quy mô toàn cầu và đổi tên thành Supermodel International để thu hút các ứng viên đến từ nhiều nơi cùng tham gia tranh tài. Trước Mai Anh, Bùi Quỳnh Hoa cũng từng giành chiến thắng ở sân chơi này năm 2022.

