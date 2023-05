'Người đẹp Hoa Lư' tiết lộ số đo vòng eo nhỏ hơn cả 'nữ hoàng nội y'

Giáng My gây chú ý khi theo đuổi phong cách gợi cảm sau Hoa hậu Việt Nam 2022 NVCC

Phạm Giáng My sinh năm 2004, sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 80-55-90. Cô từng giành danh hiệu Người đẹp Hoa Lư, đồng thời ghi tên mình vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022. Đối với Giáng My, việc tham gia các cuộc thi nhan sắc giúp cô bước ra khỏi vùng an toàn, có được những trải nghiệm quý giá. Từ đó người đẹp hiểu và hoàn thiện bản thân hơn. “Danh hiệu khiến cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Thế nhưng, tôi vẫn sống cuộc đời của chính mình khi làm tròn nhiệm vụ của sinh viên năm nhất”, cô nói.

Người đẹp 19 tuổi nói cô vẫn cân nhắc chọn trang phục sao cho phù hợp

Khán giả gọi Giáng My là “cô gái có vòng eo nhỏ nhất Hoa hậu Việt Nam 2022” vì sở hữu số đo chỉ 55cm. Chia sẻ về điều này, người đẹp quê Ninh Bình cho biết: "Nếu tôi nói đó là vòng eo thiên phú thì mọi người có tin không? Mẹ tôi vẫn thường nói rằng tôi là đứa trẻ từ trong bụng đã biết nhặt hết các nét đẹp của cả bố và mẹ. Có lẽ vòng eo đó tôi cũng được thừa hưởng từ gia đình".

Giáng My nói vì đang trong độ tuổi trưởng thành nên cô không kiêng quá nhiều trong việc ăn uống mà để cơ thể phát triển tốt nhất. Người đẹp 19 tuổi vẫn duy trì 3 vòng cân đối, thậm chí chiều cao còn tăng lên 1cm. Vì thế, việc ăn uống điều độ luôn được Giáng My ưu tiên hàng đầu.

Giáng My thừa nhận cô có vòng eo "thiên phú", số đo ba vòng 80-55-90, song cũng cần có chế độ ăn uống khoa học để có vóc dáng cân đối

Bên cạnh đó, Giáng My duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh. Cô ăn nhiều vào buổi sáng và ít dần vào buổi tối. Các bữa ăn cách nhau tối thiểu 4 tiếng. Đây là thời gian lý tưởng để thức ăn tiêu thụ, chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể hoạt động. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 tiết lộ cô uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh và hạn chế thức khuya. Tinh bột luôn được Giáng My nạp vừa đủ để đảm bảo sức khỏe phục vụ việc học.

Thời gian gần đây, Giáng My bất ngờ khi chuyển hướng sang phong cách gợi cảm. Người đẹp sinh năm 2004 nói khi theo đuổi hình ảnh này, cô phải chọn lọc và ứng dụng phù hợp. Dù mặc nóng bỏng song Giáng My vẫn đảm bảo sự chừng mực, không đi quá giới hạn. "Sự gợi cảm, quyến rũ không được tạo ra bởi những thứ bạn mặc lên người. Chính sự thông minh, hóm hỉnh và vẻ đẹp tâm hồn mới là thứ tạo nên sức hút vô hình cho mọi phụ nữ nói chung và các cô gái tri thức nói riêng", cô nêu quan điểm.

Giáng My nói cô đang tập trung cho việc học, nên việc thử sức ở một cuộc thi khác vẫn đang được cân nhắc

Là một người trẻ, Giáng My luôn cập nhật những điều tân tiến của thế giới nhưng vẫn giữ được bản chất của người phụ nữ Việt Nam. "Là một cô gái thế hệ gen Z và có hình thể tại sao không thử cho mình phong cách đa dạng? Hình ảnh ngây thơ trong sáng, tôi vẫn duy trì vì đó là may mắn không phải ai cũng có được. Tuy nhiên xây dựng hình ảnh quyến rũ và gợi cảm lần này cũng để khẳng định bản thân, tôi có thể thể hiện được ở nhiều phong cách", Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022 bộc bạch.



Hiện tại, Giáng My muốn tập trung thời gian cho việc học. Vậy nên, cô vẫn đang cân nhắc chuyện tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác. Khi có thời gian rảnh, cô nhận diễn thời trang, chụp ảnh, đóng TVC quảng cáo hay tham gia các sự kiện giải trí phù hợp.