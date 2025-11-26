Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Người đẹp Việt ngồi ‘ghế nóng’ cuộc thi sắc đẹp tại Thượng Hải là ai?

Hoài Thương
Hoài Thương
26/11/2025 07:49 GMT+7

Được lựa chọn vào vị trí giám khảo Miss Fashion International 2025 tại Thượng Hải, Emily Hồng Nhung gây chú ý bởi phong cách thời trang ấn tượng.

Người đẹp Việt ngồi ‘ghế nóng’ cuộc thi sắc đẹp tại Thượng Hải là ai? - Ảnh 1.

Hoa hậu Emily Hồng Nhung xuất hiện với vai trò giám khảo Miss Fashion International 2025, diện thiết kế dạ hội đỏ thuộc thương hiệu Emile do chính cô sáng lập

Ảnh: QUAN.NG

Hoa hậu Emily Hồng Nhung ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ

Xuất hiện tại Thượng Hải (Trung Quốc) với vai trò giám khảo danh dự đêm chung kết Miss Fashion International 2025, Emily Hồng Nhung ghi điểm với vẻ ngoài rạng rỡ. Cô chọn thiết kế dạ hội haute couture sắc đỏ nhung do chính thương hiệu của mình thực hiện. Bộ trang phục tôn lợi thế hình thể, cho thấy sự biến hóa trong phong cách của người đẹp 9X.

Miss Fashion International 2025 là cuộc thi sắc đẹp kết hợp yếu tố thời trang, diễn ra từ ngày 17 đến 23.11, với sự tranh tài 30 thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội đồng giám khảo được lựa chọn từ nhiều quốc gia. Trong đó, sự tham gia của Emily Hồng Nhung cho thấy cô được ban tổ chức đánh giá cao khi mời vào vị trí "ghế nóng" của cuộc thi.

Người đẹp Việt ngồi ‘ghế nóng’ cuộc thi sắc đẹp tại Thượng Hải là ai? - Ảnh 2.

Emily Hồng Nhung trao danh hiệu cho Á hậu 1

Ảnh: QUAN.NG

Trong đêm chung kết, Emily Hồng Nhung cùng hội đồng giám khảo làm việc để chọn ra các thí sinh đạt yêu cầu. Với kinh nghiệm hoạt động thời trang, cô phụ trách đánh giá phần trình diễn, phong thái và khả năng cảm thụ thời trang của thí sinh.

Kết quả chung cuộc, người đẹp đến từ Hồng Kông đăng quang Miss Fashion International 2025. Trong khi đó, người đẹp Việt Nam là Nguyễn Minh Ánh (sinh năm 2002, cao 1,73 m, số đo 85-60-88) giành danh hiệu á hậu 4. Các vị trí á hậu 1, 2, 3 lần lượt thuộc về ứng viên đến từ Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc.

Trước khi đảm nhiệm vai trò giám khảo Miss Fashion International 2025, Emily Hồng Nhung từng xuất hiện tại London Fashion Week, trình diễn trong nhiều bộ sưu tập. Một số chuyên gia thời trang đánh giá cao người đẹp 9X nhờ phong cách biến hóa, khả năng làm chủ sân khấu. Dù lịch trình cuối năm dày đặc, Emily Hồng Nhung vẫn sắp xếp tham dự Miss Fashion International 2025 vì trân trọng sự tin tưởng của ban tổ chức dành cho mình.

