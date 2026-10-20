



Có những người chọn cách bước vào đời bằng một công việc ổn định, một mái ấm riêng. Nhưng cũng có người, sau nhiều năm bươn chải, lại chọn gắn cuộc đời mình với những người thân bên cạnh.

Với bà Hà Phương, những ngày tháng mưu sinh từng trải qua nhiều công việc khác nhau. Miễn là kiếm được tiền, bà đều không ngại khó, ngại cực. Cho đến khi mẹ già yếu, những người anh chị đều có gia đình riêng, còn ba đứa cháu cần người chăm sóc, bà quyết định dừng công việc bên ngoài để mở một quán cơm gà nhỏ. Trong 2 người cháu được bà cưu mang, có một em mắc bệnh tâm thần.

Một quán cơm gà nhỏ bắt đầu từ một quyết định rất đời thường. Nhưng để có được chỗ bán, bà Phương cũng phải xoay xở nhiều cách. Theo bà Phương, gần một tháng tìm kiếm, cuối cùng bà thuê được mặt bằng hiện tại. Chủ nhà vốn biết hoàn cảnh của bà nên đồng ý cho thuê với mức giá phù hợp hơn.

Người dì chuyển giới mở quán cơm gà để chăm mẹ, lo cho người cháu tâm thần

Ngày quán bắt đầu mở cửa cũng là ngày công việc của bà Phương và đứa cháu lớn trở nên bận rộn hơn. Sáng đi chợ, sơ chế, nấu nướng; vừa bán hàng, vừa tranh thủ chăm sóc người thân. Một ngày của bà Phương và đứa cháu lớn gần như không có khoảng nghỉ.

Đằng sau những phần cơm được bán ra mỗi ngày là một cuộc sống mà gần như mọi lựa chọn đều phải tính đến gia đình. Với bà Phương, các cháu không chỉ là những người thân cần được chăm sóc. Đó còn là những đứa trẻ mà bà muốn dành cho một phần cuộc đời mình.

Quán cơm gà mới mở chưa lâu, phía trước bà Phương vẫn còn nhiều nỗi lo về khách hàng và thu nhập. Nhưng phía sau những phần cơm được bán mỗi ngày là một gia đình cần bà chăm lo, đặc biệt là người cháu mắc bệnh tâm thần. Vì vậy, với bà, mở quán không chỉ để kiếm sống, mà còn để có thể ở nhà, chăm sóc và dõi theo cháu mỗi ngày. Cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng bà chỉ mong quán có khách, có thu nhập ổn định, để tiếp tục cưu mang mẹ và những đứa cháu bằng chính sức lao động của mình.