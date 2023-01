Người đi xe máy liên tục bị xe lớn lấn làn ở khu vực cầu Rạch Miễu

Nhiều ngày qua, PV Thanh Niên nhận được phản ánh của người dân về tình trạng nhiều phương tiện giao thông lấn làn dành cho xe máy qua khu vực cầu Rạch Miễu (trên QL60 nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre).

Theo đó, người chạy xe máy liên tục bị tài xế xe tải, xe container, ô tô con, xe lôi máy và cả xe khách, lấn làn gây ách tắc cục bộ lối đi dành cho xe máy. Hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông.

“Kẹt xe máy khổ lắm vì mình ở ngoài trời phải chịu mưa nắng chứ đâu có được ngồi máy lạnh như các tài xế ô tô. Đáng ngại nhất là mình cứ đinh ninh chạy trong làn dành cho xe máy thì bất ngờ bị xe lớn lấn, xoay trở không kịp, rất nguy hiểm", anh Nguyễn Văn Công (ngụ H.Châu Thành, Bến Tre), bán trái cây ở TP.Mỹ Tho, Tiền Giang, bức xúc.

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 13.1, thượng tá Võ Văn Nghĩa, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre, khẳng định phản ánh của người dân là đúng.

“Tôi đã rất chú ý, nhắc nhở anh em làm nhiệm vụ điều tiết giao thông khu vực cầu Rạch Miễu trong những ngày cao điểm phải ngăn chặn, xử lý nghiêm tài xế lấn làn dành cho xe máy. Đã xử lý nhiều trường hợp, nhưng lực lượng mỏng nên còn tình trạng xe lớn lấn làn xe máy. Chúng tôi sẽ trích xuất camera và yêu cầu các lực lượng phối hợp ghi lại biển số xe lấn làn báo về Phòng CSGT Công an tỉnh Bến Tre để xử lý nghiêm”, thượng tá Nghĩa nói.





Trong khi đó, thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết đơn vị luôn có lực lượng trực xem camera, nếu có phương tiện chạy lấn làn dành cho xe máy sẽ phát hiện, xử lý.

Bà Trần Thị Kim Uyên, Giám đốc Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu, cho biết trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cầu Rạch Miễu - QL60 dịp Tết dương lịch, Tết Quý Mão 2023 và lễ hội xuân năm 2023, công ty đã nêu rõ rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến kẹt xe, giao thông rơi vào tình trạng phức tạp tại khu vực dự án là do tình trạng lấn làn xe máy. Doanh nghiệp này đề nghị Ban An toàn giao thông 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang có giải pháp để dứt điểm tình trạng trên.

Giao thông trên QL60 qua cầu Rạch Miễu luôn “nóng” khi các phương tiện đổ về khu vực này đông đúc, đặc biệt vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán sắp đến. Người dân mong lực lượng CSGT 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang điều tiết giao thông hiệu quả, xử lý các hành vi vi phạm của các tài xế, nhất là tình trạng lấn làn xe máy gây ách tắc, nguy hiểm.