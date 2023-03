Người đưa 7-Eleven đến châu Á

Tỉ phú Nhật Bản Masatoshi Ito, người đã đưa chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven mở rộng khắp nhiều nước, đã qua đời ở tuổi 98, đài CNN đưa tin.

Ngày 13.3, tập đoàn Seven & I Holdings, nhà điều hành của 7-Eleven, xác nhận ông Ito đã qua đời vì tuổi cao vào ngày 10.3. “Chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với lòng tốt và tình cảm của mọi người [dành cho ông Ito] trong suốt cuộc đời ông ấy và trân trọng thông báo với mọi người về sự ra đi của ông”, theo thông báo từ tập đoàn.

Tỉ phú Nhật Bản Masatoshi Ito. AFP

Ông Ito là người đã tạo bước chuyển biến lớn trong hoạt động bán lẻ ở Nhật Bản, biến một công ty sinh ra ở Mỹ thành một thương hiệu quốc tế, đặc biệt là ở châu Á, nơi các cửa hàng tiện lợi chủ yếu được đặt rất xa các thành phố.

Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý và đồng thời là cố vấn thân cận Peter Drucker đã gọi ông Ito là "một trong những doanh nhân và nhà xây dựng doanh nghiệp xuất sắc của thế giới" trong một cuốn tiểu sử được Trường Quản lý Drucker xuất bản.

Tập đoàn Seven & I Holdings được xây dựng và phát triển từ cửa hàng quần áo Yokado do chú của ông Ito mở ở Toyko vào năm 1920. Đến hiện tại, Seven & I Holdings điều hành hơn 83.000 cửa hàng trên khắp thế giới, bao gồm các cửa hàng 7-Eleven tại 19 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như chuỗi cửa hàng tiện lợi Speedway tại Mỹ.

Tuần trước, Seven & I Holdings thông báo sẽ đóng cửa 14 siêu thị Ito-Yokado tại Nhật Bản và hoàn toàn thoát khỏi lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc như một phần của kế hoạch tái cơ cấu.

Tập đoàn của ông Ito cũng chịu áp lực từ nhà đầu tư Mỹ ValueAct Capital trong việc bán bớt tài sản hoạt động kém hiệu quả và gần đây quỹ này đã kêu gọi các cổ đông ủng hộ việc tách chuỗi 7-Eleven, theo Reuters.

Vào năm ngoái, Seven & I Holdings đã đồng ý bán lại chuỗi cửa hàng bách hóa Sogo & Seibu cho quỹ đầu tư Fortress Investment Group của Mỹ.