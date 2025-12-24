Người dùng bị tráo RAM DDR5 thành DDR4 khi mua hàng trực tuyến

Theo TechSpot, một sự cố hy hữu đã xảy ra trên Amazon khi một số khách hàng phát hiện bộ nhớ RAM Corsair Vengeance được dán nhãn DDR5 thực chất là DDR4. Bộ sản phẩm bị phản ánh là phiên bản 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-5200 do Corsair sản xuất và được bán thông qua nền tảng Amazon.

Sau khi nhận hàng, người dùng phát hiện ra các bộ nhớ bên trong mang mã CM4X16GD4C3200C16, tương ứng với DDR4-3200. Phần vỏ bảo vệ của thanh RAM có dán tem “DDR5 Vengeance”, nhưng bảng mạch và chip bên trong lại là chuẩn DDR4, hoàn toàn không tương thích với các hệ thống chỉ hỗ trợ DDR5.

Thanh RAM Corsair Vengeance gắn nhãn DDR5, nhưng khe cắm và bảng mạch bị lệch cho thấy đây thực chất là DDR4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Một người dùng trên Reddit đã phân tích kỹ lưỡng và chỉ ra rằng bảng mạch PCB có số chân và vị trí khe không khớp với DDR5, trong khi mã sản phẩm in trên RAM lại hoàn toàn thuộc về dòng DDR4. Một số hình ảnh so sánh cho thấy không có dấu hiệu tháo dỡ hoặc thay thế linh kiện - điều này dẫn đến giả thuyết rằng lỗi bắt nguồn từ quy trình sản xuất hoặc đóng gói tại nhà máy.

Corsair đã phản hồi vụ việc và khẳng định đây là một trường hợp rất hiếm, có khả năng do lỗi kỹ thuật trong khâu lắp ráp. Hãng cho biết các sản phẩm giả mạo thường không có tem chính hãng Corsair và khuyến cáo khách hàng mua trực tiếp từ nhà sản xuất hoặc các nhà phân phối đã được xác minh. Amazon hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức, dù bộ sản phẩm bị lỗi đã được xóa khỏi danh mục.

Sự việc này làm dấy lên lo ngại về chuỗi cung ứng và khả năng kiểm soát chất lượng khi phân phối linh kiện phần cứng qua các nền tảng bán lẻ trực tuyến. Trong khi thị trường linh kiện phần cứng đang trải qua giai đoạn tăng giá kéo dài, nguy cơ sai sót trong khâu đóng gói hoặc kiểm soát chất lượng có thể tăng cao do áp lực sản xuất và phân phối. Người dùng không thể kiểm tra trực tiếp phần cứng trước khi mua, dẫn đến việc hoàn toàn phụ thuộc vào thông tin sản phẩm và uy tín của người bán. Nếu không phát hiện kịp thời, việc nhận nhầm RAM DDR4 trong vỏ DDR5 có thể gây gián đoạn lắp ráp, mất thời gian xử lý hoặc dẫn đến chi phí phát sinh khi cần đổi trả linh kiện.