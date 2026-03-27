Người dùng cảm thấy an tâm, tự tin hơn khi dùng Galaxy S26 Ultra nhờ Privacy Display

Dẫn đầu bằng sự thấu hiểu

Không phải ngẫu nhiên mà Samsung luôn là một trong những cái tên đi đầu trong việc xúc tiến các công nghệ mới, mang tính định hình đối với toàn ngành di động. Tất cả đều xuất phát từ việc nắm bắt sớm nhu cầu của người dùng. Hiểu khách hàng cần một màn hình cảm ứng kích thước lớn, hiệu năng mạnh để làm việc, sáng tạo, giải trí cùng lúc, Samsung tiên phong ra mắt khái niệm phablet và tiếp tục đột phá với smartphone gập. Đón đầu nhu cầu tối ưu hiệu suất bằng AI, hãng cũng là cái tên đi trước với Galaxy AI hiểu tiếng Việt mạnh mẽ.

Ở thế hệ Galaxy S26 Ultra mới, ông lớn Hàn Quốc không chỉ khởi xướng khái niệm AI Phone mà còn tiếp tục đi trước với Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động). Điều thú vị là khi thị trường dường như không mấy quan tâm đến vấn đề lộ lọt thông tin qua màn hình điện thoại ở nơi công cộng, thậm chí hài lòng với miếng dán bất tiện, Samsung lại đặc biệt nghiêm túc với vấn đề này. Hãng đã dành ra 5 năm để nghiên cứu ra công nghệ kiểm soát từng điểm ảnh, làm mờ các điểm ảnh phát ánh sáng rộng và sử dụng các điểm ảnh tập trung để dẫn ánh sáng thẳng về phía trước, hạn chế tầm nhìn của người khác khi nhìn từ 4 phía của thiết bị.

Samsung nghiên cứu công nghệ kiểm soát từng điểm ảnh để mang Privacy Display lên Galaxy S26 Ultra

Trong một khảo sát với quy mô 8.000 người tại châu Âu, hãng phát hiện 88% người được hỏi lo ngại về quyền riêng tư. Thậm chí, 49% trong số đó còn thường xuyên có suy nghĩ thoáng qua mỗi ngày về việc smartphone có thể làm rò rỉ thông tin cá nhân của họ như thế nào. Đây là động lực lớn để Samsung nghiên cứu một công nghệ bảo mật mới ở cấp độ phần cứng, ngay trên màn hình. Privacy Display giải quyết hiệu quả một vấn đề cấp thiết nhưng chưa được quan tâm đúng mức: Bảo mật thông tin trên màn hình.

Sự đón nhận của công chúng

Trong lúc một số hãng công nghệ vẫn còn chật vật trong việc đưa AI lên thiết bị của mình - thứ Samsung đã làm thành công từ năm 2024, Privacy Display tiếp tục kéo dài khoảng cách công nghệ giữa hãng và phần còn lại của thị trường. Một công nghệ thiết thực, chạm đúng nhu cầu thực tế, phản ánh cả sự nhạy bén trong nắm bắt tâm tư người dùng lẫn trình độ công nghệ vượt bậc.

Rất nhiều người dùng cho biết họ quyết định lên đời Galaxy S26 Ultra bởi chính tính năng Privacy Display. Đạt Trần (TP.HCM) chia sẻ: "Mình đi làm bằng Metro nên những lúc dùng điện thoại cũng khá lo người trên tàu nhìn thấy màn hình, đặc biệt là lúc vào app ngân hàng hay kiểm tra email. Tính năng chống nhìn trộm của S26 Ultra khiến mình an tâm hơn hẳn khi sử dụng".

Các địa điểm công cộng là nơi Privacy Display được tin dùng

Một lượng lớn khách hàng "chốt đơn" Galaxy S26 Ultra thực tế đã từng dùng miếng dán màn hình trên điện thoại cũ trước đó. Họ hiểu rõ những bất tiện mà miếng dán mang lại và xem Privacy Display là giải pháp hiệu quả, chủ động hơn. Trúc Anh (TP.HCM) cho biết: "Hồi trước dùng miếng dán mình rất hay mỏi mắt vì màn hình tối thui, đã vậy máy còn nóng và tụt pin rất nhanh. Giờ đổi sang S26 Ultra thì tự tin hơn hẳn, khi nào cần thì bật chống nhìn trộm, không thì tắt hoặc chỉ cài đặt chống nhìn trộm cho pop-up tin nhắn với vài ứng dụng quan trọng thôi".

Privacy Display mang đến sự an tâm và tự tin cho người dùng

Cảm nhận rõ nhất sự khác biệt có lẽ là người dùng chuyển sang Galaxy S26 Ultra từ một hệ sinh thái khác. "Hồi xưa mỗi lần nhìn công nghệ của điện thoại Samsung mình chỉ biết ước, cái gì cũng đi trước và kiểu rất wow, rất mới. Đợt Galaxy AI ra mắt mình đã rất phân vân việc đổi điện thoại rồi, giờ thấy chống nhìn trộm trên S26 Ultra thì quyết định phải chốt luôn. Không chờ nữa, vì có chờ cũng chẳng biết bao giờ điện thoại cũ mới có những công nghệ thiết thực thế này", anh Bình An (phường An Khánh, TP.HCM) chia sẻ.

Hiện Privacy Display vẫn đang là động lực chính khiến nhiều người dùng lựa chọn Galaxy S26 Ultra. Người dùng các thế hệ Galaxy cũ cũng không còn tâm lý trì hoãn, bởi Privacy Display là công nghệ hoàn toàn mới ở cấp độ phần cứng, khó có thể cập nhật như các tính năng phần mềm thông thường. Tất cả đang góp phần thúc đẩy doanh số và khẳng định hướng đi đúng đắn của Samsung trong việc lấy người dùng làm trung tâm trong phát triển công nghệ.