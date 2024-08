Người dùng đặt niềm tin vào camera an ninh nào nhất?

Thị trường camera tại Việt Nam được đánh giá đang phát triển nhanh, với tốc độ tăng trưởng 13-14% mỗi năm, trong đó camera gia đình thuộc nhóm có nhu cầu cao nhất. Mỗi năm, hàng triệu camera an ninh được lắp trong các gia đình, trong đó có cả những thương hiệu Việt Nam và quốc tế. Tuy nhiên, sự có mặt của hàng chục tên tuổi lớn, với hàng trăm mẫu mã ở nhiều mức giá, chất lượng khác nhau khiến không ít người dùng bối rối khi cần tìm mua một thương hiệu camera tin tưởng để sử dụng.

Để giúp người dùng có cái nhìn rõ hơn về thị trường này, mới đây hãng nghiên cứu thị trường Q&Me đã thực hiện khảo sát về nhà thông minh và cho ra kết quả đáng chú ý. 100% hộ gia đình được khảo sát đều cho biết đang sử dụng camera giám sát.

Kết quả cho thấy FPT Camera là thương hiệu camera được yêu thích nhất với điểm an toàn bảo mật. Đặc biệt, đây cũng là thương hiệu camera "made in Vietnam" hiếm hoi so kè được với các thương hiệu quốc tế, thậm chí có nhiều yếu tố vượt trội như về thương hiệu tin cậy, dịch vụ chăm sóc khách hàng, tính năng AI

An toàn là yếu tố quan tâm hàng đầu

Theo thống kê của các doanh nghiệp, ước tính có hơn 90% camera tại Việt Nam xuất xứ từ nước ngoài, với các sản phẩm không rõ nguồn gốc thì nguy cơ lộ thông tin cá nhân là rất cao. Đồng thời theo khảo sát của Q&Me, một trong những yếu tố được quan tâm nhất với camera là tính an toàn và bảo mật, trong bối cảnh nhiều vụ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm liên quan đến camera không rõ nguồn gốc xuất xứ thời gian qua. Theo đó, thương hiệu camera của Việt Nam được 67,1% người dùng chọn ở tiêu chí này, trong khi các thương hiệu đến từ nước ngoài chỉ đạt hơn 50%.

Trước thực trạng này, tháng 5/2024 vừa qua, Bộ TT&TT đã ban hành bộ tiêu chí về an toàn thông tin cho camera giám sát với các khuyến nghị sử dụng các sản phẩm camera của nhà cung cấp có hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam.

Theo đại diện FPT Telecom, đơn vị phát triển camera "made in Vietnam", sản phẩm của đơn vị này coi sự an toàn và bảo mật là yếu tố hàng đầu ngay từ khi phát triển. Trong khi đa số camera an ninh thời điểm đó lưu trữ dữ liệu bằng thẻ nhớ, đầu ghi... thì FPT quản lý và lưu trữ trên Cloud Server với Data Center đạt chuẩn Tier III đặt tại Việt Nam Thừa hưởng thế mạnh công nghệ từ tập đoàn FPT, thương hiệu Việt làm chủ toàn diện công nghệ lõi, phần mềm, nền tảng và phần cứng các dòng Camera AI, ứng dụng AI, điện toán đám mây, mã hóa đầu cuối E2E giúp bảo mật luôn ở mức cao.

Đặc biệt, FPT Camera cũng là một trong những thương hiệu đáp ứng các Tiêu chuẩn an toàn thông tin mạng cơ bản cho camera giám sát, được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra hồi tháng 5 vừa qua.

FPT Camera là thương hiệu phổ biến nhất về Cloud Camera

FPT Camera là thương hiệu chiến lược của FPT Telecom, chuyên nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ IoT, AI và Cloud. FPT Camera tiên phong trong việc ứng dụng lưu trữ đám mây cho camera an ninh, tận dụng lợi thế của một trong những nhà mạng viễn thông hàng đầu Việt Nam. Điều này giúp FPT Camera trở thành thương hiệu được 83% người dùng nghĩ tới đầu tiên khi nhắc đến Cloud Camera.

Theo khảo sát, 71% người dùng cho biết chắc chắn sẽ tiếp tục mua sản phẩm của FPT Telecom khi có nhu cầu, trong khi hơn 75% sẵn lòng giới thiệu sản phẩm tới bạn bè và người thân, vượt trội so với các thương hiệu camera nổi tiếng khác. Đây cũng là điểm vượt trội của thương hiệu này so với các đối thủ, bao gồm cả thương hiệu trong và ngoài nước.

Theo thống kê về kết quả xét chọn về niềm tin của người tiêu dùng của Q&Me, FPT Camera dẫn đầu Top 5 thương hiệu cloud camera được tin dùng nhất với 46,6% người tin dùng. Thương hiệu cũng được đánh giá cao nhất về an toàn, bảo mật với 25.2% số phiếu trong số 5 thương hiệu được khảo sát. Đồng thời xét về Dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, FPT Smart Home cũng dẫn đầu các thương hiệu camera trong bảng khảo sát này với tỷ lệ 36.2%. Với lợi thế chi nhánh tại 63 tỉnh thành và hơn 1.000 điểm bán trên cả nước, FPT Camera có thể nhanh chóng hỗ trợ, lắp đặt và sửa chữa cho khách hàng

Nằm trong tập đoàn hàng đầu Việt Nam về AI, những tính năng cảnh báo thông minh như khoanh vùng chuyển động, phát hiện có người, hỗ trợ phân biệt chuyển động của người và vật thể đã được FPT Camera cung cấp cho khách hàng từ nhiều năm trước, Cơ chế này giúp người dùng nhận cảnh báo chọn lọc, tránh thông báo không đúng mục đích..

Ngoài yếu tố an toàn, khảo sát cũng cho thấy sự yêu thích của người dùng với một thương hiệu còn đến từ chất lượng hình ảnh, góc quan sát và khả năng quản lý từ xa qua ứng dụng. Mới đây, hãng camera Việt đã ra mắt các sản phẩm gồm FPT Play 3 và FPT IQ 3S với độ phân giải 3 MP, cho trải nghiệm hình ảnh sắc nét và chi tiết, tích hợp góc quan sát lớn, cùng khả năng nhìn xa tới 30m ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Tiên phong lưu trữ trên điện toán đám mây Cloud giúp hình ảnh được truyền tải trực tuyến với độ trễ gần như bằng không. Đồng thời thông qua các ứng dụng quản trị: FPT Camera cho hộ gia đình và FPT VMSmart cho doanh nghiệp, người dùng có thể quản lý từ xa qua điện thoại, máy tính, máy tính bảng một cách thuận tiện và dễ dàng.

Vừa qua, FPT Camera đã nhận được loạt giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như Asian Technology Excelence Awards 2024 hạng mục AI-Safety & Security, Cloud Camera AI tốt nhất tại Tech Awards, Sao Khuê 2024 giải thưởng 5 sao.