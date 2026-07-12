Người dùng đổi laptop năm 2026: Vì sao MacBook được cân nhắc nhiều hơn?

Nhu cầu đổi máy không chỉ vì cấu hình

Năm 2026, laptop không còn chỉ là công cụ mở file, họp trực tuyến hay làm bảng tính. Người dùng cần máy khởi động nhanh, chạy ổn định nhiều ứng dụng, pin đủ cho một ngày di chuyển và ít phải lo lỗi vặt.

Đây là lý do laptop Apple được chú ý hơn. Với nhóm văn phòng, sinh viên hoặc người sáng tạo nội dung nhẹ, trải nghiệm mượt, máy gọn và thời lượng pin tốt thường tạo khác biệt rõ trong công việc hằng ngày.

Thiết kế mỏng nhẹ là một trong những lý do khiến laptop Apple được chú ý khi người dùng đổi máy

Giá trị nằm ở trải nghiệm dùng lâu

Thay vì chỉ nhìn vào thông số, nhiều người bắt đầu tính đến vòng đời sử dụng. Một chiếc máy giữ hiệu năng ổn định sau vài năm, đồng bộ tốt với iPhone, iPad, AirPods và ít mất thời gian thiết lập lại có thể tiết kiệm công sức đáng kể.

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