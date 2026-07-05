Người dùng Edge có thể đồng bộ dữ liệu bằng tài khoản Google

Theo Techspot, Microsoft đang triển khai khả năng đăng nhập bằng tài khoản Google trên trình duyệt Edge, cho phép người dùng đồng bộ dữ liệu duyệt web mà không cần sử dụng tài khoản Microsoft. Thay đổi này đánh dấu bước chuyển đáng chú ý sau nhiều năm hãng kiên định với hệ thống tài khoản riêng cho trình duyệt của mình.

Theo thông tin được Microsoft công bố, người dùng có thể sử dụng tài khoản Google để lưu và đồng bộ các dữ liệu như dấu trang (bookmark), lịch sử duyệt web, mật khẩu, địa chỉ và một số thiết lập cá nhân trên Edge. Tính năng được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho những người đã gắn bó với hệ sinh thái Google nhưng vẫn muốn sử dụng trình duyệt của Microsoft.

Phiên bản cập nhật mới của trình duyệt Edge đã cho phép người dùng đăng nhập bằng tài khoản Google ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đây, Edge yêu cầu người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft nếu muốn đồng bộ dữ liệu giữa các thiết bị. Chính sách này từng bị đánh giá là tạo thêm rào cản đối với những người đã quen sử dụng tài khoản Google trên nhiều dịch vụ và thiết bị khác nhau.

Việc bổ sung tùy chọn đăng nhập mới cho thấy Microsoft đang có cách tiếp cận cởi mở hơn trong chiến lược phát triển Edge. Thay vì buộc người dùng tham gia hệ sinh thái Microsoft, hãng chấp nhận hỗ trợ thêm nền tảng phổ biến để giảm bớt trở ngại khi chuyển sang sử dụng trình duyệt của mình.

Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh thị trường trình duyệt web tiếp tục cạnh tranh quyết liệt. Dù Edge đã tích hợp nhiều tính năng mới, bao gồm các công cụ trí tuệ nhân tạo và tối ưu hóa hiệu suất trên Windows, Google Chrome vẫn giữ lợi thế lớn về thị phần toàn cầu. Việc hỗ trợ tài khoản Google có thể giúp Edge trở nên hấp dẫn hơn với những người muốn trải nghiệm các tính năng của trình duyệt mà không phải thay đổi thói quen quản lý tài khoản.

Hiện Microsoft đang triển khai tính năng theo từng giai đoạn, vì vậy không phải mọi người dùng Edge đều có thể truy cập ngay lập tức. Khi được cập nhật, tùy chọn đăng nhập bằng tài khoản Google sẽ xuất hiện trong phần thiết lập đồng bộ của trình duyệt, cho phép người dùng lựa chọn giữa tài khoản Microsoft hoặc Google tùy theo nhu cầu.