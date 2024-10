Người dùng iPhone 16 'than trời' vì pin tụt quá nhanh

Theo báo cáo, mặc dù phần lớn các khiếu nại đến từ người dùng iPhone 16 nhưng một số người dùng cho biết các mẫu iPhone cũ hơn chạy iOS 18 cũng không tránh khỏi vấn đề này.



Lỗi từ iPhone 16 hay iOS 18?

Trong thực tế, chủ đề phàn nàn về thời lượng pin của iOS 18 đã xuất hiện trên MacRumors từ khi bản cập nhật này còn trong giai đoạn thử nghiệm. Tuy nhiên, sau khi iOS 18 chính thức ra mắt cùng với các mẫu iPhone 16, số lượng phàn nàn gia tăng đáng kể.

Sự cố dường như bắt nguồn từ iOS 18 mà Apple cần phải khắc phục qua bản vá sắp tới ẢNH: MACWORLD

Nhiều người dùng cho biết pin của họ hao hụt nhanh chóng ngay cả khi không sử dụng điện thoại. Một độc giả chia sẻ trên MacRumors rằng: "Tôi sở hữu iPhone 16 Pro và thời lượng pin giảm từ 100% xuống còn gần 60% vào giữa ngày, mặc dù không sử dụng nhiều. Rõ ràng vấn đề này cần phải được sửa chữa".

Một người dùng khác cho biết: "Tôi đã nâng cấp từ iPhone 15 Pro Max lên iPhone 16 Pro Max nhưng nhận thấy pin của máy mới rất tệ. Tôi đã kỳ vọng vào thời gian sử dụng lâu hơn, nhưng giờ đây tôi chỉ nhận được khoảng 50 - 60% thời gian sử dụng giữa các lần sạc khi so với chiếc iPhone 15 Pro Max trước đó".

Theo một số ý kiến, pin hao hụt chủ yếu khi iPhone ở chế độ chờ. Một người dùng cho biết: "iPhone 16 Pro có thời lượng pin chờ rất tệ khi ngủ, mặc dù tôi đã tắt nhiều tính năng tiết kiệm pin".

Các phàn nàn tương tự cũng xuất hiện trên Reddit, với nhiều người cho biết họ đã nâng cấp từ các mẫu iPhone cũ hơn nhưng vẫn gặp phải tình trạng hao pin. Một người dùng đã thực hiện thử nghiệm và nhận thấy iPhone 16 Pro giảm xuống còn 58% pin trong vòng 36 giờ, trong khi iPhone 14 Pro giữ được 85%.

Mặc dù một số người dùng đã thử nhiều biện pháp khắc phục như tắt tính năng ProMotion, vô hiệu hóa màn hình Always On và đặt lại iPhone nhưng không phải ai cũng thấy sự cải thiện. Một số người báo cáo rằng bản cập nhật iOS 18.0.1 và iOS 18.1 beta đã giúp cải thiện tình hình, nhưng không phải tất cả mọi người đều gặp may mắn.

Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng hao pin này. Có vẻ Apple sẽ cần phải khắc phục lỗi trong các bản cập nhật iOS 18 sắp tới để khôi phục lại hiệu suất pin như mong đợi của nhiều người.