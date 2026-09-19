Người dùng iPhone dễ theo dõi mưa gió hơn sau khi lên iOS 27

Apple vừa công bố bản cập nhật cho ứng dụng Thời tiết trong iOS 27, với hai tính năng mới nhằm giúp người dùng dễ dàng truy cập thông tin về dự báo mưa và gió. Mặc dù những thay đổi này không lớn, nhưng chúng mang lại sự tiện lợi đáng kể so với phiên bản trước, vốn yêu cầu người dùng phải tìm kiếm thông tin qua các menu ẩn.

Người dùng có thể truy cập thông tin về lượng mưa hay gió ở ngay trong màn hình chính của ứng dụng Thời tiết dễ dàng ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Cụ thể, iOS 27 đã tái cấu trúc giao diện dự báo trên trang chủ của ứng dụng. Thay vì chỉ hiển thị dự báo duy nhất, iOS 27 đã chia giao diện thành ba tùy chọn: Điều kiện thời tiết, Lượng mưa và Gió. Người dùng vẫn sẽ thấy các thông tin về điều kiện thời tiết quen thuộc, trong khi các biểu tượng mới cho phép họ dễ dàng chuyển đổi giữa các tùy chọn mà không cần rời khỏi màn hình chính.

Khi chạm vào biểu tượng Lượng mưa, người dùng sẽ thấy khả năng mưa theo giờ, xác suất mưa, số đo và ước tính thời gian trong 10 ngày tới. Tương tự, chế độ xem Gió cung cấp thông tin về tốc độ gió giật theo giờ và dự báo trong những ngày tới.

Sự thay đổi này giúp thông tin mà Apple từng giấu kín giờ đây trở nên dễ tiếp cận hơn. Người dùng hiện không còn phải tìm kiếm qua các màn hình ẩn, thay vào đó có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa các thông tin cần thiết ngay từ trang chủ, giúp việc kiểm tra dự báo thời tiết trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Thiết kế mới vẫn giữ nguyên bố cục quen thuộc, đồng thời làm cho dữ liệu dễ dàng tiếp cận hơn. Đối với những ai thường xuyên theo dõi lượng mưa hoặc gió, việc sắp xếp lại này giúp giảm thiểu thao tác chạm và tập trung vào các thông tin quan trọng.

Hai tính năng bổ sung này phản ánh xu hướng chung của iOS 27, khi Apple tập trung vào việc cải tiến các ứng dụng do chính hãng phát triển. Mặc dù ứng dụng Thời tiết không nhận được nhiều cập nhật như một số ứng dụng khác, nhưng giao diện mới đã giải quyết một vấn đề thường gặp trong việc sắp xếp dữ liệu dự báo trước đây.