Người dùng iPhone ngày càng chuộng phiên bản dung lượng thấp

Theo báo cáo, nhiều khách hàng đang có xu hướng lựa chọn các mẫu iPhone có dung lượng lưu trữ thấp hơn so với trước đây. Xu hướng này đã gây ra nhiều tranh luận về lý do thực sự đằng sau sự thay đổi này.

Có một số lý do khiến iPhone bộ nhớ trong cao 'bán ế' ẢNH: REUTERS

Cụ thể, trong quý 4/2024, 44% người mua iPhone 16 Pro và 16 Pro Max chọn nâng cấp lên mẫu có dung lượng lưu trữ cao hơn, giảm so với 48% người mua iPhone 15 Pro và 15 Pro Max trong cùng kỳ năm trước đó. Đối với iPhone 16 và 16 Plus, chỉ có 42% người mua chọn phiên bản dung lượng cao hơn, giảm từ 48% so với iPhone 15 và 15 Plus một năm trước. Điều này cho thấy khách hàng đang dần từ bỏ xu hướng mua iPhone với dung lượng lưu trữ lớn.

Lý do iPhone dung lượng thấp được ưa thích

Có nhiều yếu tố có thể lý giải cho sự thay đổi này. Trước hết, giá của những mẫu iPhone có dung lượng lưu trữ lớn hơn thường cao hơn đáng kể. Khi mà nền kinh tế khó khăn hoặc ngân sách hạn chế, nhiều người có xu hướng chọn các phiên bản dung lượng thấp hơn để tiết kiệm chi phí, đồng thời tận dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud, Google Drive hoặc Dropbox.

Mức dung lượng lưu trữ cơ bản của hầu hết các mẫu iPhone hiện tại là 128 GB. Riêng iPhone 16 Pro Max có bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB, trong khi iPhone SE chỉ có 64 GB. Đối với những mẫu cao cấp hơn, người dùng có thể nâng cấp lên 512 GB hoặc thậm chí 1 TB với phí bổ sung khoảng vài triệu đồng. Vấn đề là việc nâng cấp dung lượng lưu trữ này không phải lúc nào cũng cần thiết đối với đại đa số người dùng, đặc biệt khi họ đã có sẵn giải pháp lưu trữ trực tuyến.

Ngoài ra, sự phát triển của công nghệ cũng góp phần vào xu hướng này. Chip và hệ điều hành ngày càng tối ưu hóa việc quản lý dữ liệu, giúp thiết bị hoạt động mượt mà ngay cả với dung lượng lưu trữ khiêm tốn hơn. Các thuật toán nén dữ liệu và khả năng quản lý bộ nhớ thông minh trên iOS cũng giúp giảm thiểu tình trạng đầy bộ nhớ.

Trong khi đó, nhu cầu sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây ngày càng tăng. Các nền tảng như iCloud cho phép người dùng truy cập dữ liệu từ bất kỳ đâu có kết nối internet, từ đó giảm phụ thuộc vào bộ nhớ trong của điện thoại.

Sự thay đổi này phản ánh một bước tiến trong công nghệ và thói quen tiêu dùng. Việc người dùng dần chuyển sang sử dụng bộ nhớ trong thấp hơn có thể ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của Apple. Hãng có thể tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ lưu trữ đám mây để bù đắp doanh thu từ các mẫu iPhone dung lượng cao. Đồng thời, Apple cần cân nhắc điều chỉnh mức giá để phù hợp hơn với nhu cầu thị trường.