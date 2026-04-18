Người dùng iPhone trung thành kỷ lục

Trong bối cảnh thiết kế smartphone ngày càng đồng nhất và các tính năng cạnh tranh được tích hợp, lòng trung thành với thương hiệu vẫn duy trì ở mức cao. Theo khảo sát từ trang web so sánh giá smartphone SellCell, khảo sát hơn 5.000 người dùng iPhone và Android tại Mỹ cho thấy người dùng iPhone hiện trung thành hơn bao giờ hết.

Cụ thể, tỷ lệ người dùng iPhone trung thành đã tăng từ 91,9% vào năm 2021 lên 96,4% vào năm 2026, vượt xa mức trung bình 86,4% của người dùng Android. Chỉ có 3,6% người dùng iPhone, tương đương 1 trên 25 người, có ý định chuyển sang thương hiệu khác, trong khi tỷ lệ này ở người dùng Android cao hơn gần bốn lần, đạt 13,6%.

Sự khác biệt này càng rõ rệt khi xét đến thời gian gắn bó với thương hiệu. Có tới 83,8% người dùng iPhone đã sử dụng sản phẩm của Apple trong hơn 5 năm, trong khi chỉ 33,8% người dùng Android có thời gian gắn bó tương tự.

Mặc dù iPhone dẫn đầu về lòng trung thành, nhưng người dùng Android cũng không hề kém cạnh. Nhiều nhà sản xuất Android đang ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lòng trung thành của khách hàng. Tỷ lệ khách hàng trung thành của Samsung đã tăng từ 74% năm 2021 lên 90,1%, trong khi Google cũng ghi nhận mức tăng từ 65,2% lên 86,8%.

Vì sao người dùng iPhone trung thành hơn Android?

Dữ liệu cho thấy một khi khách hàng đã quen thuộc với một hệ sinh thái, khả năng họ rời bỏ sẽ giảm đi đáng kể. Khoảng cách về lòng trung thành giữa iOS và Android hiện là 10 điểm phần trăm. Trong số các thương hiệu Android, Samsung dẫn đầu và được nhiều người dùng iPhone lựa chọn trong trường hợp chuyển đổi. Cụ thể, 69,7% người dùng iPhone sẽ chọn Samsung, trong khi 31,5% người dùng Android sẽ chọn Samsung hơn là Apple (26,8%).

Sở thích thương hiệu là lý do chính khiến người dùng tiếp tục sử dụng sản phẩm hiện tại, trong khi giá trị tốt hơn là động lực lớn nhất thúc đẩy việc chuyển đổi.

Tin vui cho các nhà sản xuất Android là lòng trung thành của người dùng đang phục hồi sau giai đoạn giảm sút từ năm 2019 đến 2021, cho thấy các công ty Android đang đi đúng hướng. Bên cạnh giá cả, công nghệ tốt hơn cũng là yếu tố quan trọng có thể thuyết phục khách hàng từ bỏ hệ điều hành hiện tại. Đây là tín hiệu cho cả Apple và Android cần phải đổi mới hơn nữa để thu hút thêm khách hàng.