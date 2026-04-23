Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng phản ứng ra sao trước đợt tăng giá YouTube Premium?

Kiến Văn
Kiến Văn
23/04/2026 16:46 GMT+7

Việc YouTube Premium tăng giá đang khiến nhiều người dùng cân nhắc lại, thậm chí có ý định hủy đăng ký dịch vụ.

YouTube Premium là con đường cho những ai muốn thưởng thức dịch vụ mà không bị làm phiền bởi quảng cáo hoặc muốn tải nhạc về nghe ngoại tuyến. Tuy nhiên, việc phải trả phí hằng tháng khiến không ít người cảm thấy khó chịu.

Người dùng phản ứng ra sao trước đợt tăng giá YouTube Premium? - Ảnh 1.

Google có thể đã tính toán kỹ trước khi tăng giá gói YouTube Premium

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự khó chịu này tăng mạnh sau động thái mới đây của YouTube trong việc tăng giá gói Premium, bắt đầu tại thị trường Mỹ, với khoản tăng mỗi tháng từ 13,99 USD lên 15,99 USD (cho gói cá nhân), hoặc 22,99 USD lên 26,99 USD (cho gói gia đình). Trước đó, YouTube cũng đã tăng giá gói Premium cho người dùng tại Mỹ vào tháng 7.2023.

YouTube có cảm thấy áp lực?

Để tìm hiểu phản ứng của người dùng trước sự thay đổi này, trang Android Authority đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến. Kết quả cho thấy khoảng 42% người tham gia sẵn sàng chấp nhận mức tăng giá, trong khi hơn 18% cho biết họ có ý định hủy bỏ dịch vụ và 9% sẽ chuyển sang gói dịch vụ khác do mức giá tăng. Đáng chú ý, 30,6% người tham gia khảo sát không phải là người đăng ký YouTube Premium.

Khi chỉ xem xét ý kiến của những người đang sử dụng dịch vụ, bức tranh trở nên rõ ràng hơn: 60,7% cho biết họ sẽ giữ nguyên gói hiện tại, trong khi 39,2% (bao gồm 26,4% sẽ hủy bỏ và 12,8% sẽ chuyển sang gói khác) đang cân nhắc thay đổi do mức giá mới. Đây thực sự là vấn đề gây lo ngại cho YouTube, khi doanh thu tăng thêm từ việc tăng giá chỉ đạt 14%.

Mặc dù vậy, trang Android Authority cũng lưu ý rằng cuộc thăm dò này được thực hiện trong bối cảnh người dùng đang bày tỏ sự không hài lòng về việc tăng giá. Điều đó có nghĩa kết quả không phản ánh chính xác toàn bộ cộng đồng người dùng YouTube Premium.

Hơn nữa, với giá trị thị trường lên tới khoảng 500 triệu USD, YouTube chắc chắn đã có những phân tích sâu sắc trước khi đưa ra quyết định tăng giá. Công ty có thể đã chọn mức tăng 2 USD vì tin rằng phần lớn người dùng sẽ không hủy đăng ký, mặc dù ban đầu có thể gặp những phản ứng tiêu cực.

YouTube Premium bất ngờ tăng giá đến 4 USD/tháng

Khám phá thêm chủ đề

Youtube Dịch vụ trực tuyến Thăm dò ý kiến Google YouTube Premium
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận