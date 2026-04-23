Người dùng phản ứng ra sao trước đợt tăng giá YouTube Premium?

YouTube Premium là con đường cho những ai muốn thưởng thức dịch vụ mà không bị làm phiền bởi quảng cáo hoặc muốn tải nhạc về nghe ngoại tuyến. Tuy nhiên, việc phải trả phí hằng tháng khiến không ít người cảm thấy khó chịu.

Google có thể đã tính toán kỹ trước khi tăng giá gói YouTube Premium

Sự khó chịu này tăng mạnh sau động thái mới đây của YouTube trong việc tăng giá gói Premium, bắt đầu tại thị trường Mỹ, với khoản tăng mỗi tháng từ 13,99 USD lên 15,99 USD (cho gói cá nhân), hoặc 22,99 USD lên 26,99 USD (cho gói gia đình). Trước đó, YouTube cũng đã tăng giá gói Premium cho người dùng tại Mỹ vào tháng 7.2023.

YouTube có cảm thấy áp lực?

Để tìm hiểu phản ứng của người dùng trước sự thay đổi này, trang Android Authority đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến. Kết quả cho thấy khoảng 42% người tham gia sẵn sàng chấp nhận mức tăng giá, trong khi hơn 18% cho biết họ có ý định hủy bỏ dịch vụ và 9% sẽ chuyển sang gói dịch vụ khác do mức giá tăng. Đáng chú ý, 30,6% người tham gia khảo sát không phải là người đăng ký YouTube Premium.

Khi chỉ xem xét ý kiến của những người đang sử dụng dịch vụ, bức tranh trở nên rõ ràng hơn: 60,7% cho biết họ sẽ giữ nguyên gói hiện tại, trong khi 39,2% (bao gồm 26,4% sẽ hủy bỏ và 12,8% sẽ chuyển sang gói khác) đang cân nhắc thay đổi do mức giá mới. Đây thực sự là vấn đề gây lo ngại cho YouTube, khi doanh thu tăng thêm từ việc tăng giá chỉ đạt 14%.

Mặc dù vậy, trang Android Authority cũng lưu ý rằng cuộc thăm dò này được thực hiện trong bối cảnh người dùng đang bày tỏ sự không hài lòng về việc tăng giá. Điều đó có nghĩa kết quả không phản ánh chính xác toàn bộ cộng đồng người dùng YouTube Premium.

Hơn nữa, với giá trị thị trường lên tới khoảng 500 triệu USD, YouTube chắc chắn đã có những phân tích sâu sắc trước khi đưa ra quyết định tăng giá. Công ty có thể đã chọn mức tăng 2 USD vì tin rằng phần lớn người dùng sẽ không hủy đăng ký, mặc dù ban đầu có thể gặp những phản ứng tiêu cực.