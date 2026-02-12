Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Người dùng rời bỏ Discord sau chính sách xác minh mới

Khải Minh
Khải Minh
12/02/2026 14:12 GMT+7

Yêu cầu cung cấp dữ liệu sinh trắc học của Discord làm gia tăng tranh luận về an toàn thông tin cá nhân.

Theo thông tin từ Discord, nền tảng này đang triển khai hệ thống xác minh độ tuổi bắt buộc trên phạm vi toàn cầu, đánh dấu thay đổi lớn trong cách nền tảng này quản lý tài khoản. Theo thông báo ngày 9.2, từ tháng 3.2026, mọi tài khoản sẽ mặc định bị phân loại là “thiếu niên” nếu chưa hoàn tất xác minh bằng nhận diện khuôn mặt hoặc giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.

Quy định mới được áp dụng đồng loạt, không phụ thuộc vào cài đặt trước đó hay trạng thái tham gia cộng đồng. Các tài khoản không xác minh sẽ bị hạn chế truy cập vào kênh có giới hạn độ tuổi, hình ảnh nhạy cảm bị làm mờ vĩnh viễn và chức năng nhắn tin trực tiếp chỉ còn khả dụng với danh sách bạn bè hiện có.

Người dùng rời bỏ Discord sau chính sách xác minh mới - Ảnh 1.

Chính sách xác minh độ tuổi mới của Discord đang vấp phải phản ứng mạnh, khi người dùng lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ rò rỉ dữ liệu

ẢNH: DISCORD

Việc yêu cầu dữ liệu sinh trắc học và giấy tờ cá nhân làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, đặc biệt khi Discord từng ghi nhận một vụ rò rỉ thông tin quy mô lớn vào năm ngoái. Sự cố này được cho là làm lộ dữ liệu từ hệ thống kiểm tra danh tính trước đây, ảnh hưởng hơn 70.000 người dùng. Bối cảnh đó khiến một bộ phận cộng đồng đặt câu hỏi về khả năng bảo vệ thông tin nhạy cảm khi hệ thống xác minh được mở rộng.

Phản ứng của người dùng thể hiện rõ qua xu hướng tìm kiếm trực tuyến. Trong tuần sau thông báo, lượng tìm kiếm cụm từ “thay thế Discord" tại Mỹ tăng khoảng 10.000% so với mức trung bình của tháng trước. Tìm kiếm “Xóa Discord” cũng tăng gấp đôi trong cùng giai đoạn. Những con số này cho thấy chính sách mới có thể ảnh hưởng đến mức độ gắn bó của người dùng với nền tảng.

Các dịch vụ thay thế, đặc biệt là nền tảng phi tập trung và mã nguồn mở, ghi nhận mức tăng đáng kể về sự quan tâm. Stoat, phiên bản đổi thương hiệu từ Revolt, có lượng tìm kiếm tăng gần 9.900%, trong khi từ khóa “Revolt” tăng thêm 4.100%. Matrix tăng 2.133%, IRC tăng 1.500% và Mumble tăng khoảng 1.000%, phản ánh xu hướng tìm kiếm các giải pháp ít yêu cầu thu thập dữ liệu cá nhân hơn.

Một số thành phần của hệ thống xác minh đã được thử nghiệm tại Anh và Úc từ cuối năm 2025 nhằm đáp ứng yêu cầu về an toàn trực tuyến. Tuy nhiên, việc áp dụng mặc định chế độ “thiếu niên” cho toàn bộ người dùng toàn cầu mở rộng đáng kể phạm vi của các thử nghiệm này.

Việc tăng cường kiểm soát độ tuổi phản ánh xu hướng các nền tảng số siết chặt tuân thủ quy định. Song mức độ thu thập dữ liệu mà Discord yêu cầu đang đặt ra thách thức về niềm tin và khả năng bảo mật, trong bối cảnh người dùng ngày càng nhạy cảm với vấn đề quyền riêng tư.

