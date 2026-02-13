Người dùng thích thú với bộ sưu tập mới của Bia Saigon

Vật phẩm không thể thiếu trong dịp sum họp đầu năm

Không chỉ là kỳ nghỉ dài để xả hơi sau một năm chăm chỉ, tết còn là dịp để mỗi người "mở lòng", từ mở cửa đón khách, mở lời hỏi thăm, và tất nhiên, mở những lon bia để chúc mừng nhau một năm mới bình an. Chẳng thế mà từ đầu tháng chạp, trong danh sách đi chợ của nhiều gia đình, bia luôn là vật phẩm để tăng thêm niềm vui cho bữa cơm ngày tết.

Cầm trên tay thùng Bia Saigon vừa mới mua, chú Tư (58 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, cứ thấy thùng Bia Saigon đỏ rực trong nhà là thấy Tết. Nhà tôi đông anh em, họ hàng xa gần tết mới có dịp tụ về. Khui lon bia, nghe tiếng "tách" đã tai, báo hiệu cuộc vui bắt đầu. Câu chuyện từ đó mà rôm rả hơn hẳn, từ chuyện làm ăn năm cũ đến chuyện con cái năm mới".

Bên cạnh hương vị sảng khoái, bao bì của Bia Saigon năm nay cũng là một ẩn số thú vị khiến người dùng đi từ tò mò đến phấn khích. Thay vì những họa tiết chung chung, mỗi lon bia trong bộ sưu tập giới hạn lại mang một thông điệp "lời mới" gắn liền với hành động cụ thể.

8 lon bia phiên bản giới hạn của Bia Saigon Lager, 8 lời mời tết thân quen khởi đầu cho những cuộc gặp gỡ và gắn kết sum vầy ngày tết của người Việt

Anh Minh Hoàng (32 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) tỏ ra bất ngờ khi cầm trên tay lon bia mới: "Ban đầu mình đi siêu thị, thấy đẹp thì mua thôi. Nhưng về nhà, anh em ngồi lai rai nhìn kỹ mới thấy thú vị. Mỗi lon là một lời mời khác nhau như "Chúc một câu", '"Hát một bài", "Ăn một miếng"... Tự dưng thấy gần gũi lạ kỳ, vì đó toàn là những câu cửa miệng, những hành động quen thuộc mỗi khi ngồi xuống mâm cỗ".

Hơn cả lời mời là ước muốn "tỏa Tết lớn"

Trong những ngày sum họp đầu năm, bộ sưu tập còn thay cho lời mở đầu trên mâm cỗ. Nâng lon bia với lời mời ý nghĩa, mọi người cùng nhau kết nối và chia sẻ những nét văn hóa đón Tết đặc trưng của địa phương mình.

Anh Tuấn Kiệt, một người con miền Tây, tâm đắc với lon bia có lời mời "Hát một bài". "Dân miền Tây tui khoái nhất là văn nghệ. Có cây đàn guitar phím lõm hay cái loa kẹo kéo là "tới bến" ngay. Tết này, tui định rủ mấy ông bạn đồng nghiệp người miền Bắc về quê chơi. Lúc nhập tiệc, tui sẽ đưa lon "Hát một bài" cho mấy ổng. Nghe mấy ổng ca vài khúc thì mình cũng đáp lễ bằng vài câu vọng cổ. Vậy mới là Tết chứ! (cười)".

Trong khi đó, chị Thanh Mai, một cô dâu người miền Nam vừa theo chồng về Nam Định ăn tết, cho hay: "Năm đầu làm dâu Bắc, mình cũng run lắm vì sợ không rành phong tục, lời ăn tiếng nói. Mới hôm trước, mình cầm lon Bia Saigon "Chúc một câu" lên mời bố chồng. Mình chúc theo kiểu "rất miền Nam", thật thà, chất phác thôi. Ai ngờ bố cười khà khà khen con dâu vui tính, rồi cả nhà cùng nhau nâng ly. Nhờ vậy cũng thấy mọi người hiểu và thương nhau nhiều hơn".

Chính những "lời mời" nhỏ ấy đã tạo nên một cái "Tết lớn". Tết lớn không nằm ở mâm cao cỗ đầy hay quà cáp xa xỉ mà ở sự lan tỏa niềm vui, ở sự thấu hiểu và gắn kết giữa các thế hệ và giữa các vùng miền. Mỗi bữa cơm đoàn viên trở thành một không gian giao lưu văn hóa thu nhỏ, nơi người ta hào hứng kể về cái hay, cái đẹp của quê mình.

Những phong tục, văn hóa giao tiếp thường ngày của người Việt đã được Bia Saigon khéo léo lồng ghép và khơi gợi trong bộ sưu tập lon bia mới nhất. Không hổ danh là vị bia quen được nhiều gia đình ưa thích trong ngày tết, Bia Saigon cùng với những "lời mời" đã đồng hành cùng khoảnh khắc đoàn viên đầu năm, để mỗi lon bia nâng lên cùng là lúc câu chuyện bắt đầu và "Tết lớn" được lan tỏa.

Tết 2026 này, để niềm vui thêm phần trọn vẹn và lan tỏa mạnh mẽ hơn, Bia Saigon Lager còn khởi động Thử thách "Một lời mời, tỏa Tết lớn". Bằng cách tham gia chia sẻ những khoảnh khắc nâng ly và gửi trao lời mời độc đáo cùng bộ sưu tập Bia Saigon phiên bản giới hạn, người chơi có cơ hội nhận ngay siêu phẩm iPhone 17 Pro thời thượng cùng hàng ngàn phần quà giá trị khác.