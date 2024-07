Người dùng YouTube Premium 'đón' 5 tính năng mới hấp dẫn

Theo TechRadar, YouTube vừa công bố 5 tính năng mới dành riêng cho người đăng ký YouTube Premium, nhằm nâng cao trải nghiệm xem video và khẳng định giá trị của gói dịch vụ này.

Đáng chú ý là tính năng 'Skip to the most replayed part', cho phép người dùng nhanh chóng chuyển đến phần nội dung được xem lại nhiều nhất trong video. Hiện tính năng này mới chỉ có trên Android tại thị trường Mỹ, nhưng sẽ sớm được triển khai trên iOS.

YouTube Premium vừa ra mắt 5 tính năng mới cho người dùng trả phí CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Bên cạnh đó, YouTube Premium cũng bổ sung hỗ trợ chế độ xem picture-in-picture cho YouTube Shorts trên Android, giúp người dùng dễ dàng thực hiện nhiều tác vụ cùng lúc.

Ba tính năng khác đang trong giai đoạn thử nghiệm, gồm tải xuống video Shorts thông minh để xem ngoại tuyến, AI (trí tuệ nhân tạo) đàm thoại để hỏi đáp về video đang xem và giao diện trang xem được thiết kế lại.

Những nâng cấp này, cùng với các đặc quyền khác như không có quảng cáo, phát nền và YouTube Music Premium, giúp củng cố giá trị của gói YouTube Premium.

Với hơn 100 triệu người đăng ký YouTube Premium và YouTube Music Premium, động thái này của YouTube cho thấy nỗ lực không ngừng của họ trong việc mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng trả phí.