Người dưới 18 tuổi phạm tội gia tăng, Hải Dương ra chỉ đạo khẩn

Theo số liệu của Viện KSND tỉnh Hải Dương, trong thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh, tình hình vi phạm, tội phạm diễn biến phức tạp. Tình trạng người dưới 18 tuổi phạm tội, tụ tập thành nhóm, điều khiển xe mô tô dung tích trên 50cc, khi chưa đủ điều kiện, đi thành đoàn trên các tuyến giao thông như quốc lộ, đường, phố... tăng cao.

Người dưới 18 tuổi phạm tội diễn biến phức tạp

Nhóm người này thường xuyên tổ chức đua xe, rú ga, bấm còi, lạng lách đánh võng; mang theo và sử dụng hung khí (gạch, vỏ chai, gậy, dao, kiếm...) vô cớ gây sự, hành hung những người đi đường, hoặc những nhóm đi xe mô tô tương tự. Họ còn đi tìm những người có mâu thuẫn từ trước đó để hành hung, tấn công.

Hành vi của nhóm người trong độ tuổi trên gây mất trật tự an toàn xã hội, đã xảy ra nhiều vụ án gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp tài sản và giết người trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Nhóm 13 bị cáo hầu hết dưới 18 tuổi bị TAND tỉnh Hải Dương đưa ra xét xử tháng 9.2023 vì tội gây rối trật tự công cộng, khiến 1 người tử vong C.T.V

Trong thời điểm từ ngày 1.5.2022 đến 30.4.2023, Viện KSND hai cấp ở Hải Dương đã kiểm sát thụ lý giải quyết là 18 vụ với tổng số 388 người. Trong đó, có 349 người dưới 18 tuổi tham gia, số người dưới 16 tuổi là 93 người. Cơ quan CSĐT công an hai cấp ở Hải Dương đã khởi tố điều tra 18 vụ, với 268 bị can; trong đó, số bị can dưới 18 tuổi là 236 bị can.

Tình trạng tội phạm do người dưới 18 tuổi thực hiện nêu trên đã gây nhiều hậu quả lớn cho gia đình, xã hội, gây hoang mang lo lắng cho người dân.

Kịp thời khởi tố hành vi phạm tội của người dưới 18 tuổi

Để bảo đảm tình hình an ninh, trật tự xã hội, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đối với người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh Hải Dương vừa có văn bản yêu cầu UBND các cấp tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý giáo dục thanh thiếu niên phòng chống các hành vi tụ tập điều khiển xe, mô tô khi không đủ điều kiện thực hiện các hành vi vi phạm, pháp luật.

Chỉ đạo lực lượng công an cùng cấp rà soát quản lý những thanh niên có biểu hiện tụ tập theo nhóm sử dụng xe mô tô đi trên các tuyến đường… kết hợp tổ dân phố, khu dân cư, xã, thôn thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền giáo dục pháp luật, nhất là đối với những người dưới 18 tuổi. Cơ quan công an trực tiếp gặp từng người vi phạm và người thân của họ để tuyên truyền giáo dục, yêu cầu ký cam kết không để con em tụ tập, sử dụng xe mô tô không đúng quy định.

Cơ quan công an thông tin về người có biểu hiện vi phạm đến gia đình, nhà trường để phối hợp giáo dục, kết hợp với công an cùng cấp tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt để giáo dục người vi phạm.

Nhóm thanh thiếu niên tại H.Thanh Hà (Hải Dương) dàn hàng ngang trên đường, chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng và hò hét, bị triệu tập lên cơ quan công an làm việc CÔNG AN CUNG CẤP

Đối với Sở GD-ĐT, tổ chức triển khai thường xuyên và các buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng học sinh, học viên; chú trọng nâng cao hiệu quả môn học giáo dục công dân; có biện pháp phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhà trường tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, học viên.

Các đơn vị đưa các nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật sát thực tế vào các tiết học giờ học; quản lý nắm thông tin học sinh có biểu hiện tụ tập đi xe theo nhóm vi để tuyên truyền giáo dục; làm tốt công tác phối hợp chặt chẽ gia đình và nhà trường để giáo dục phòng ngừa.

Công an tỉnh Hải Dương chỉ đạo công an các cấp tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm tra phát hiện xử lý và có biện pháp phòng ngừa những hành vi vi phạm và tội phạm; kịp thời khởi tố điều tra các hành vi phạm tội của người dưới 18 tuổi; tăng cường giám sát thông qua các camera an ninh, phải kịp thời nắm bắt các đối tượng tụ tập có biểu hiện vi phạm pháp luật để có biện pháp ngăn chặn, phòng ngừa và xử lý.

Tăng cường kiểm tra kiểm soát về an toàn giao thông, chủ động phối hợp thông tin đến chính quyền cấp xã, thông tin đến gia đình, nhà trường những thanh thiếu niên có hành vi, biểu hiện hành vi vi phạm, điều khiển xe mô tô không đúng quy định để giáo dục ngăn chặn phòng ngừa việc vi phạm, tội phạm.