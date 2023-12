Người Gaza tuyệt vọng giữa bom đạn: 'Đưa chúng tôi xuống mồ là xong'

Hôm 4.12, Israel đã ra lệnh cho người dân rời khỏi khu vực Khan Younis, thành phố chính ở phía nam Dải Gaza.



Những cư dân của thành phố Khan Younis tuyệt vọng chạy trốn bom đạn, chỉ mang theo được những gì có thể. Khi họ rời đi, bom rơi xuống những khu vực được Israel gọi là an toàn.

Nhiều người đã phải sơ tán đến lần thứ hai hoặc thứ ba kể từ khi chiến tranh nổ ra vào ngày 7.10.

Ông Hamdi Zaheer, đến từ phía bắc Gaza, cho biết ông đã lánh nạn trong một tháng tại bệnh viện Al-Shifa, sau đó được lệnh di chuyển về phía nam đến các khu vực an toàn, và đến nay lại được yêu cầu chuyển đi tiếp.

Ông nói: “Đưa chúng tôi xuống mồ và thế là xong".

Một người phụ nữ Palestine sơ tán sau cuộc tấn công của Israel vào Khan Younis REUTERS

Chiến dịch ném bom của Israel đã biến khoảng 80% trong số 2,3 triệu người ở Gaza thành vô gia cư.

Lực lượng Israel cơ bản đã kiểm soát được nửa phía bắc của Gaza vào tháng 11.

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần kết thúc vào hôm 1.12, Israel đã tiến sâu vào nửa phía nam.

Ngôi nhà này ở Khan Younis bị tấn công trong đêm.

Bà Nesrine Abdelmoty sống bên cạnh cùng với 2 con của mình.

"Họ bảo chúng tôi di chuyển từ phía bắc đến Khan Younis, vì phía nam an toàn hơn và giờ họ đã ném bom Khan Younis. Ngay cả Khan Younis hiện cũng không an toàn, và ngay cả khi chúng tôi di chuyển đến Rafah, Rafah cũng không an toàn. Họ muốn chúng tôi đi đâu đây?"

Theo Liên Hiệp Quốc, những khu vực của Khan Younis mà người dân được lệnh rời đi là nơi ở của hơn 350.000 dân trước chiến tranh, chưa kể hàng trăm nghìn người đổ tới gần đây để tránh bom đạn.

Các quan chức y tế trong khu vực cho biết các vụ đánh bom của Israel đã giết chết hơn 15.500 người. Ngoài ra còn có hàng nghìn người khác mất tích và có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Israel đã phát động cuộc tấn công nhằm tiêu diệt Hamas để trả đũa vụ tấn công ngày 7.10 đã khiến 1.200 người thiệt mạng.