Người 'giả mạo nhà sư quay clip ăn thịt chó' lại gây xôn xao khi xuất hiện trong quán nhậu

Cộng đồng mạng đang chia sẻ hình ảnh một người mặc áo tu sĩ đứng giữa vòng vây công an trong quán nhậu, sau đó là hình ảnh ngồi ở trụ sở công an. Dân mạng cũng không quá xa lạ với gương mặt này và nhận ra đây là ông Nguyễn Minh Phúc (40 tuổi) - người tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" từng gây xôn xao mạng xã hội vì giả mạo nhà sư quay clip ăn thịt chó.



Sau sự việc, mạng xã hội lại có 1 clip, người tự xưng là "thầy" này giải thích lý do bị "hốt lên đồn" là do đi dự sinh nhật của đệ tử. "Đến 1 quán DJ, nó đặt bàn thì vô thôi. Ngồi chơi được 1 tiếng đồng hồ thì công an bao vây, hốt hết tất cả khách lên đồn… Sinh nhật đệ tử thầy vui đến chúc mừng thôi. Thầy nghĩ đệ tử đâu dẫn thầy đến quán bất ngờ thế này. Bao nhiêu gái đẹp, trai 6 múi không, kiểu này chết thầy chùa rồi con ơi", ông Phúc nói trong clip.

Hình ảnh gây xôn xao mạng xã hội về người giả mạo nhà sư Chụp màn hình

Trao đổi với Thanh Niên sáng 24.7, thượng tọa Thích Tâm Hải, Trưởng ban Thông tin Truyền thông, GHPGVN TP.HCM khẳng định, ông Nguyễn Minh Phúc tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc" là người giả danh tu sĩ. Các giấy tờ chứng nhận thọ giới của ông Phúc là giả mạo.

Trước đó, mạng xã hội từng lan truyền nhiều clip phản cảm liên quan đến người tự xưng là "đại đức trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương" này. Không chỉ vậy, các cơ quan chức năng khẳng định ông Phúc còn giả mạo các huân chương, huy chương, bằng khen của lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ.

Trước đó, từ năm 2014, thượng tọa Thích Chân Tính (trụ trì chùa Hoằng Pháp ở thời điểm trên) đã xác nhận ông Nguyễn Minh Phúc không phải là tu sĩ xuất gia ở chùa Hoằng Pháp và thông báo rộng rãi để tránh trường hợp người dân bị lừa gạt.

Ông Phúc làm giả giấy xác nhận thọ giới Chụp màn hình

Trước đó, UBND H.Củ Chi cũng thông tin, ông Nguyễn Minh Phúc thường xuyên núp bóng, lợi dụng danh nghĩa tu sĩ Phật giáo để kêu gọi, vận động, quyên góp gây quỹ nhằm mục đích trục lợi cá nhân bất hợp pháp và tụ tập đông người tại nhà riêng. Đây là nhà tình thương do Ủy ban MTTQVN huyện cấp cho mẹ của ông vì gia cảnh neo đơn.

Từ năm 2015 cho đến nay, chính quyền địa phương nhiều lần cử đoàn đến làm việc về những sự việc bất hợp pháp trên và nhiều lần mời ông Phúc đến làm việc nhưng ông đều vắng không có lý do.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức họp dân thông báo việc ông Nguyễn Minh Phúc giả danh tu sĩ, đồng thời yêu cầu ông Phúc tháo gỡ tất cả các bảng hiệu có nội dung không đúng quy định, trong đó có bảng hiệu để tên gọi là "chùa Hoằng Pháp Trung ương".