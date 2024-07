Người già, trẻ nhỏ ở TP.HCM háo hức đi làm thẻ căn cước

Công an TP.HCM thí điểm thu nhận sinh trắc học ADN khi công dân đi làm thẻ căn cước (tự nguyện) tại trụ sở PC06, Công an Q.1, Tân Bình, TP.Thủ Đức; cấp giấy chứng nhận căn cước đối với một số trường hợp người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch tại Công an Q.10, Công an Q.11, Công an Q.Tân Bình.