Người gieo ánh sáng cho hành trình sống an tâm

Hợp đồng bảo hiểm sẽ chẳng thể trọn vẹn nếu thiếu đi sự đồng hành bền vững của tư vấn viên, "những người giữ lửa" niềm tin. Họ tư vấn chính xác, hiện diện đúng lúc, hỗ trợ kịp thời, lặng lẽ đồng hành cùng khách hàng qua những ngày giông gió, để mỗi gia đình biết rằng mình không đơn độc trong những biến cố bất ngờ.

"Lương hưu" gửi lại cùng tình yêu thương

Anh Lại Xuân Quang làm công việc cho thuê xe cuốc, máy ủi, sinh sống cùng vợ tại Long An. Anh chị có 5 người con đều đã lớn có gia đình riêng. Biến cố ập đến khi anh phát hiện mắc ung thư vòm họng. Suốt một năm rưỡi chống chọi với bệnh tật, anh đã kiên cường điều trị vì phía sau anh có những điểm tựa vững chắc là sự tận tâm của người vợ cùng 2 hợp đồng bảo hiểm tại Prudential Việt Nam.

Hợp đồng này, vợ anh - chị Phùng Thị Hà, đã quyết định tham gia hơn 5 năm trước đó. Khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm 700 triệu đồng đúng lúc đã trở thành điểm tựa quan trọng, giúp gia đình có thể vượt qua khó khăn về tài chính trong quá trình chữa trị và lo hậu sự cho anh. Đây cũng như một phần "lương hưu" anh gửi gắm cho vợ mình, để chị vững vàng hơn trên hành trình phía trước, với niềm tin rằng anh vẫn luôn đồng hành cùng gia đình theo một cách trọn vẹn khác.

Đồng hành nhiều năm cùng gia đình anh chị trong suốt thời gian tham gia bảo hiểm, chị Huỳnh Thị Diễm Kiều - tư vấn viên tài chính, vừa là người bạn đồng hành, vừa là "cánh tay nâng đỡ" đúng lúc, kịp thời hỗ trợ anh chị về mọi mặt trong suốt quá trình kể từ khi anh phát hiện bệnh. Chị Kiều có 25 năm công tác trong ngành giáo dục trước khi chuyển sang ngành bảo hiểm.

Hơn 2 thập kỷ gắn bó với nghề, chị Huỳnh Thị Diễm Kiều (tư vấn viên Prudential Việt Nam) tin rằng, sự tận tâm và kiên trì không chỉ giữ trọn niềm tin nơi khách hàng, mà còn trở thành nguồn an ủi và điểm tựa vững chắc cho hàng triệu gia đình khi biến cố ập đến

Trong hơn 20 năm gắn bó với công việc mới, chị Kiều đã xử lý rất nhiều trường hợp chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Với gia đình anh Quang cũng vậy, ngay sau khi nhận được tin từ vợ anh, chị đã nhanh chóng hỗ trợ để 3 ngày sau khi nộp hồ sơ, gia đình đã nhận được khoản chi trả đầu tiên là 150 triệu đồng, và các đợt chi trả tiếp theo cũng được nhanh chóng thực hiện. Dù không thể vượt qua căn bệnh, nhưng chính khoản chi trả kịp thời đã trở thành điểm tựa quý giá, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng và được tiếp thêm nghị lực để đi qua sóng gió.

Anh Quang từng không mấy "mặn mà" với bảo hiểm nhân thọ, nhưng sau một thời gian tiếp xúc với chị Kiều, anh thấm dần những giá trị và ý nghĩa của bảo hiểm mang lại, niềm tin nơi anh trở nên cởi mở, tích cực hơn, nhất là khi anh và gia đình được chị Kiều hỗ trợ hết lòng hết sức trong thời gian xảy ra biến cố.

Không chỉ riêng gia đình anh Quang, chị Kiều chia sẻ, bất cứ khách hàng nào hễ báo nằm viện hoặc bị bệnh hiểm nghèo là chị đều hỗ trợ sát cánh với họ đến khi khách hàng nhận được chi trả quyền lợi bảo hiểm thì chị mới an tâm. "Thậm chí, có nhiều trường hợp tôi đích thân chở khách hàng tới bệnh viện để xin những bệnh án cần thiết bổ sung cho hồ sơ cho công ty kịp thời ra quyết định chi trả", chị kể.

Không chỉ riêng gia đình anh Quang, chị đã đồng hành cùng rất nhiều trường hợp chi trả. Một trong những khách hàng có chồng mắc bệnh hiểm nghèo và đã được chị hỗ trợ, sát cánh trong việc chi trả quyền lợi bảo hiểm 140 triệu đồng.

Đồng hành lâu dài, niềm tin trọn vẹn

Trước khi đến với nghề tư vấn tài chính tại Manulife Việt Nam, chị Hồ Thị Thúy Quỳnh đã có 27 năm làm giáo viên tiếng Anh và tiếng Nga tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Nam Định, nay thuộc Ninh Bình) và sau đó là Trường Đại học Giao thông Vận tải. Khoảng thời gian đó, chị đã tham gia các hợp đồng bảo hiểm cho mình và hai con. Sau khi nhận quyền lợi bảo hiểm khi con bị bệnh và lúc đáo hạn hợp đồng, chị càng hiểu được giá trị thực tế của bảo hiểm và quyết định rẽ hướng trở thành tư vấn viên. Đến nay, chị đã có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tham gia trao đổi tại một talkshow về chi trả quyền lợi bảo hiểm đầu tháng 8.2025, chị Hồ Thị Thúy Quỳnh (giữa) cho rằng, giá trị lớn nhất của một tư vấn viên nằm ở sự đồng hành bền bỉ, vun đắp niềm tin, hy vọng cho khách hàng

Chị Quỳnh cho rằng mỗi hợp đồng bảo hiểm đều là một câu chuyện giữa người với người. Trong suốt quãng thời gian làm nghề, chị đã đi qua nhiều cung bậc cảm xúc cùng khách hàng. Trong đó, có một người khiến chị nhớ mãi. Đó là một khách hàng nữ làm trong ngành viễn thông, một người rất năng động, khỏe mạnh và lạc quan.

Thời điểm đó, chồng của khách hàng không ủng hộ việc mua bảo hiểm. Tuy nhiên, sau khi được chị Quỳnh tư vấn đầy đủ và hiểu rõ về các quyền lợi bảo hiểm, khách hàng trao đổi lại với chồng và quyết định ký hợp đồng. Khoảng 5 năm sau đó, vào năm 2018, khách hàng bất ngờ phát hiện mắc ung thư phổi, khi bệnh đã di căn vào xương. Hàng tuần, chị Quỳnh đều đến thăm và hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ yêu cầu quyền lợi bảo hiểm, bao gồm quyền lợi trợ cấp y tế và quyền lợi bệnh lý nghiêm trọng. Chỉ sau vài ngày nộp đủ chứng từ y tế, khách hàng được Manulife chi trả toàn bộ quyền lợi.

Điều khiến chị Quỳnh xúc động hơn cả là sự thay đổi của người chồng. Từ một người không mặn mà với bảo hiểm, sau khi vợ mất, anh đã chủ động tham gia bảo hiểm cho mình và cả hai con. Với chị Quỳnh, đó là minh chứng rõ nét cho giá trị của nghề này: không chỉ giúp bảo vệ tài chính, mà còn thay đổi được niềm tin.

Tham gia bảo hiểm sớm vì trách nhiệm với bản thân và gia đình

Chị Phạm Thị Tuyết Trinh (Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết chị và gia đình đã vỡ òa trong sự biết ơn vì đã có một quyết định đúng vào năm 2022.

Ở thời điểm đó, chị đã lựa chọn gói bảo hiểm nhân thọ của Dai-ichi Life Việt Nam để bảo vệ bản thân và gia đình. Thật bất ngờ, chỉ một thời gian ngắn sau đó, chị đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung, nhưng rất may mắn là bệnh chỉ ở giai đoạn đầu. Từ lúc phát hiện đến khi chữa trị mất khoảng 3 - 4 tháng, chị đã nhận được số tiền bảo hiểm tương đối lớn, là 400 triệu đồng. Cả chị và chồng đều vỡ òa vì nhận được một khoản tiền đủ trang trải chi phí để bản thân yên tâm chữa bệnh.

Chị hạnh phúc cho biết: "Tôi may mắn khi đi tái khám, bác sĩ nói tình hình sức khỏe của tôi đã cải thiện rất nhiều. Và đến giờ phút này, tôi càng tin rằng, việc tham gia bảo hiểm sớm với sự tư vấn và đồng hành nhiệt tâm của một tư vấn viên là một quyết định sáng suốt".

Từ biến cố chính mình đã trải qua, chị Trinh càng thêm tin tưởng vào giá trị của bảo hiểm nhân thọ, cũng như tình cảm dành cho người đại lý của mình. Mong muốn lan tỏa ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ đến mọi người, chị chia sẻ: "Chỉ cần tiết kiệm từ 300.000 đến 500.000 đồng mỗi tháng, ai cũng có thể tham gia bảo hiểm nhân thọ, để bảo vệ bản thân và gia đình khi có biến cố, khó khăn. Tôi hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng, giúp mọi người hiểu rằng bảo hiểm nhân thọ là cách để thể hiện trách nhiệm với chính mình và những người thân yêu".

Có thể nói, 15 năm, 20 năm, hay thậm chí nhiều hơn thế nữa, là thời gian rất dài của một hành trình bảo hiểm, nơi đó phía sau những hợp đồng bảo hiểm luôn có bóng dáng tận tâm và trách nhiệm của những người tư vấn viên, không chỉ là người hiểu về kiến thức chuyên môn mà còn có sự đồng hành và thấu cảm, âm thầm thắp sáng ngọn nến niềm tin, hy vọng cho hàng triệu gia đình cho chặng đường tươi sáng tiếp nối phía trước.