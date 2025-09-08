Người giết cha mẹ chồng bằng nấm tử thần lãnh 3 án chung thân tại Úc

CNN đưa tin Tòa án Tối cao bang Victoria tại thành phố Melbourne ngày 8.9 tuyên 3 bản án tù chung thân đối với bị cáo Erin Patterson (50 tuổi), người bị kết tội vào tháng 7 vì sát hại 3 người, trong đó có cha mẹ chồng, bằng cách cho họ ăn nấm độc.

Bà Erin Patterson rời khỏi tòa án tại Melbourne ngày 8.9 sau khi bị tuyên án chung thân ẢNH: AFP

Vụ án xảy ra tại ngôi nhà của hung thủ ở vùng quê bang Victoria vào năm 2023. Bà Pattersonbị cáo buộc đã trộn nấm tử thần, loại nấm độc nhất thế giới, hái gần nhà vào món thịt bò cho các nạn nhân. Ba người thiệt mạng, gồm cha mẹ chồng của bà Patterson và người dì phía bên chồng Heather Wilkinson. Mục sư Ian Wilkinson, chồng của bà Heather, sống sót nhờ khi được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ba bản án chung thân sẽ được thụ án cùng bản án 25 năm tù vì tội cố ý giết người nhưng nạn nhân sống sót. Bị cáo chỉ được xem xét ân xá sau khi thụ án 33 năm.

Theo cáo trạng, bị cáo Erin Patterson xa cách chồng là ông Simon Patterson từ lâu nhưng vẫn là vợ chồng trên giấy tờ. Hai vợ chồng mâu thuẫn về việc chăm sóc cho hai con nhưng bà Patterson vẫn giữ liên lạc với cha mẹ chồng, ông bà Don và Gail Patterson. Bà Heather Wilkinson và bà Gail là chị em ruột.

Bị cáo Patterson đã mời cả gia đình, gồm cả chồng, đến ăn uống tại nhà riêng vào ngày 31.7.2023 với lý do là để gắn kết mối quan hệ.

Bị cáo Erin Patterson được đưa đến tòa hôm 25.8 ẢNH: REUTERS

Ông Simon rời đi vào đêm trước bữa ăn, nhắn tin nói với vợ rằng không thấy thoải mái. Thông tin từ phiên tòa cho thấy ông Simon tin rằng người vợ từng nhiều lần tìm cách đầu độc ông trong 2 năm trước vụ án.

Trong suốt quá trình xét xử, các công tố viên cho rằng bị cáo là người có khuyết điểm khi liên tục nói dối trước cảnh sát và các nhân viên y tế. Các công tố viên không đưa ra bằng chứng thật sự về động cơ của bị cáo nhưng gợi ý rằng bà là người sống hai mặt. Một mặt, bà nói có quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng nhưng trên thực tế, trong các tin nhắn với bạn bè, bà tỏ ra tức giận về hành vi và niềm tin của gia đình chồng.

Trong một tin nhắn Facebook được gửi vào tháng 12.2022, bà Erin Patterson tức giận vì cha mẹ chồng không ngó ngàng đến cuộc hôn nhân đổ vỡ của con trai.

Trong khi đó, bị cáo phủ nhận cáo buộc cố tình hạ độc, nói rằng việc cho nấm vào món ăn là do vô tình. Theo AFP, loại nấm tử thần này dễ bị nhầm với các loại nấm ăn được và được cho là có vị ngọt, trái ngược với độc tính chết người.

Mục sư Ian Wilkinson, người duy nhất sống sót sau bữa ăn, trả lời báo chí sau phiên tòa ngày 8.9 ẢNH: REUTERS

Thẩm phán Christopher Beale cho rằng bị cáo đã gây tổn thương cho các nạn nhân và gia đình. "Việc bị cáo không tỏ ra ăn năn càng xát muối vào vết thương của tất cả nạn nhân. Tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội đòi hỏi phải áp dụng bản án tối đa", ông Beale nói. Bị cáo có 28 ngày để kháng án.

Có mặt tại tòa, mục sư Ian Wilkinson, dượng của bị cáo, cảm ơn những người đã giúp đỡ gia đình sau thảm án và kêu gọi mọi người sống tử tế với nhau. Ông cũng đề nghị tôn trọng sự riêng tư của gia đình khi vẫn đang tiếp tục hồi phục từ nỗi đau này.