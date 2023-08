'Người giữ thời gian' của Mỹ Tâm vào top 10 phim được xem nhiều

Ra mắt khán giả ngày 29.7 trên Netlfix, phim Tri âm The Movie: Người giữ thời gian do Mỹ Tâm đạo diễn, kể về hành trình âm nhạc của cô cũng như quá trình chuẩn bị cho live show Tri âm (2 đêm diễn tại TP.HCM và Hà Nội quy tụ lượng khán giả lên đến 60.000 người), bất ngờ vào top 10 phim trực tuyến có lượng xem nhiều dù chưa hết 1 tuần.

Bảng xếp hạng top 10 phim được xem nhiều tại Netflix Việt Nam theo số liệu cập nhật đến ngày 3.8. Trong ảnh là 5 phim đầu được xem nhiều nhất NETFLIX

Cụ thể, tác phẩm của Mỹ Tâm xếp thứ 5 trong danh sách phim được xem nhiều, vốn toàn những phim ngoại như Hidden Strike (xếp hạng 1), Dream (xếp hạng 2), Crank (xếp hạng 3) và Bỗng dưng trúng số (xếp hạng 4).

Mỹ Tâm đã dồn tâm huyết cho "đứa con tinh thần" này, và sự đón nhận của khán giả dành cho phim là những "quả ngọt mùa 2", sau khi được hưởng ứng nồng nhiệt lúc ra rạp. Nhân dịp phim "thăng hạng" trên bảng xếp hạng phim ăn khách trực tuyến của nền tảng Netflix, giọng ca Dường như ta đã cũng chia sẻ nhiều tâm tư xoay quanh phim và đặc biệt là nhạc phim - bài hát chủ đề vang lên xuyên suốt thời lượng tác phẩm - The Light.

Mỹ Tâm chia sẻ, thành công không có nghĩa là mình phải như thế này hay thế kia mà là mình dám bước tới

Mỹ Tâm sáng tác The Light khi đối mặt với nhiều thử thách. Cô "mong muốn khán giả có thể hình dung và cảm nhận được con người khi ở trong bóng tối sẽ dễ cảm thấy đau khổ, mệt mỏi đến mức nghĩ rằng không thể vượt qua. Nhưng khi mạnh dạn bước ra ánh sáng thì mọi chuyện cũng sẽ thành công. Thành công ở đây không có nghĩa là mình phải như thế này hay thế kia mà là mình dám bước tới".

The Light là thông điệp chữa lành mà nữ ca sĩ sinh năm 1981 lồng vào trong thước phim tài liệu về cuộc đời mình để truyền năng lượng tích cực cho khán giả, những người đã đồng hành cùng cô suốt 20 năm làm nghề.

Mỹ Tâm tri âm khán giả qua phim tài liệu Tri âm The Movie: Người giữ thời gian NETFLIX

Phim tài liệu - âm nhạc Tri âm The Movie: Người giữ thời gian vừa như sự nhìn lại của Mỹ Tâm suốt hành trình theo đuổi âm nhạc, vừa là sự tri âm với khán giả. Cách đây 4 năm, khi phim Chị trợ lý của anh (cũng do Mỹ Tâm chỉ đạo) ra mắt, tác phẩm này đã đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô, bởi phim không chỉ nhận được sự ủng hộ đông đảo của khán giả mà đó còn là tiền đề để cô một lần nữa bước vào lĩnh vực phim ảnh sau này - từ đó mà Tri âm The Movie: Người giữ thời gian ra đời.

Tri âm The Movie: Người giữ thời gian là món quà nữ ca sĩ gửi đến khán giả; riêng với Mỹ Tâm, đó lại là một thử thách của cô ở dòng phim tài liệu - âm nhạc. Phim đang được chiếu trực tuyến.