Người giữ vàng đau đầu: Chốt lời khủng hay giữ chờ 'ăn đậm'

Vàng SJC tăng gần 76 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC tăng thêm 200.000 đồng mỗi lượng vào chiều 21.12. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 74,8 triệu đồng/lượng, bán ra 75,8 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 74,65 triệu đồng, bán ra 75,7 triệu đồng; Eximbank mua vào 74,9 triệu đồng, bán ra 75,7 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng từ trước đến nay. Trong khi đó, giá vàng nhẫn vẫn chưa quay lại mức đỉnh lập được hồi cuối tháng 11 ở mức 63 triệu đồng/lượng. Công ty SJC mua vàng nhẫn với giá 61,5 triệu đồng, bán ra 62,6 triệu đồng; Công ty vàng bạc Bảo Tín Minh Châu mua vào 61,8 triệu đồng, bán ra 62,8 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng lên gần 76 triệu đồng/lượng T.X

Những người nắm giữ vàng thời gian qua đã thu được lời. Anh Nguyễn Văn (TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho biết, mẹ anh tích cóp dành để phòng thân tuổi già được 5 lượng vàng miếng SJC. Mấy năm trước, giá vàng không nhiều biến động, quanh mức 60 triệu đồng/lượng, anh Nguyễn Văn liền bán lấy tiền đồng gửi tiết kiệm hưởng lãi suất 8%/năm. Năm ngoái, khi giá lên mức 64 triệu đồng/lượng, anh Văn mua lại số vàng này. Nay nhìn lại mức giá mua vào của các công ty với 74,8 triệu đồng, mỗi lượng anh đã lời gần 11 triệu đồng nên tổng lời đã lên hơn 50 triệu đồng. Ngay cả những người mua vàng vào cuối tháng 11, ở mức cao 74 - 74,4 triệu đồng/lượng thì nay cũng lời từ 400.000 - 800.000 đồng/lượng.

So với đầu năm, giá vàng miếng SJC tăng gần 9 triệu đồng/lượng, tương đương 13%; riêng vàng nhẫn có mức tăng mạnh gần 16%, ở mức 8,2 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng 210 USD/ounce so với đầu năm, tương đương tăng 11,5%. Chiều 21.12, kim loại quý quốc tế giao dịch quanh mức 2.035 USD/ounce. Tốc độ tăng giá của vàng trong nước nhanh hơn so với quốc tế trong những ngày gần đây.

Ông Nguyễn Ngọc Trọng - Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới cho biết lực mua vàng trên thị trường xuất hiện, dù không nhiều nhưng lực bán không có nên giá bị đẩy lên cao.

Biến động vàng ngày 21.12: Giá vàng giảm nhưng vẫn neo gần đỉnh

Thận trọng với mức giá cao

Theo ông Nguyễn Ngọc Trọng, nguồn cung vàng trong nước hạn chế nên khả năng mức giá 80 triệu đồng/lượng có thể xuất hiện trong năm 2024. Tâm lý người đang nắm giữ vàng hiện nay là không bán nên dù giá vàng thế giới có đảo chiều giảm vào những ngày cuối năm thì giá trong nước cũng vẫn ở mức cao.

Chuyên gia vàng Dương Anh Vũ nhận xét, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước đều hướng đến đỉnh cao kỷ lục khiến người nắm giữ phân vân không biết nên chốt lời hay chờ thêm. Câu trả lời phụ thuộc vào diễn biến của thị trường thế giới. Ngày 22.12 sẽ là phiên giao dịch cuối cùng trước khi Mỹ và châu Âu bước vào kỳ nghỉ lễ dài ngày. Theo lịch công bố thông tin, lạm phát lõi tháng 12 của Mỹ là số liệu được giới đầu tư trông đợi nhất, bởi chỉ báo này liên quan đến quyết sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong thời gian tới. Dự báo, lạm phát lõi tháng 12 chỉ tăng 0,2%, không thay đổi nhiều so với tháng trước. Một khi chỉ số lạm phát được kiềm chế, Fed sẽ có cơ sở để hạ lãi suất vào năm sau, yếu tố này có lợi cho giá vàng.

Mặc dù vậy, ông Dương Anh Vũ cho rằng nếu giá vàng thế giới chưa phá biên độ 2.028 - 2.043 USD/ounce thì nhà đầu tư không cần vội ra quyết định mà nên chờ thêm sau kỳ nghỉ Giáng sinh. Phân tích kỹ thuật cho thấy, giá vàng thế giới có thể kiểm tra mức hỗ trợ 2.018 USD/ounce một lần nữa trước khi trở lại mức 2.065 USD/ounce. Do đó, nếu muốn chốt lời trong ngắn hạn, nhà đầu tư có thể chờ khi giá vàng thế giới vượt 2.050 USD/ounce. Đối với nhà đầu tư dài hạn, biến động địa chính trị trên thế giới vẫn hỗ trợ xu hướng tăng của vàng. Do đó, kim loại quý này có thể hướng đến mức giá trên 2.100 USD/ounce.

"Mua vàng bây giờ là rủi ro nên chờ giá vàng điều chỉnh về mức 2.018 USD/ounce, lúc này có thể quyết định mua vào. Người dân không nên mua đuổi theo giá", ông Dương Anh Vũ khuyến cáo.