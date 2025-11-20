Người Hà Nội đốt lửa để mưu sinh trong đêm lạnh nhất từ đầu mùa đông 2025

Đêm 19.11, Hà Nội chìm sâu trong đợt không khí lạnh tăng cường từ phía bắc. Nhiệt độ nhiều thời điểm hạ xuống còn 12 - 14 độ C, kèm theo gió đông bắc thổi mạnh khiến người đi đường cảm nhận rõ cái rét tê tái của những ngày đầu đông.

Hà Nội rét đậm, không khó để gặp những đống lửa ven đường vào mỗi buổi tối ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ khoảng 22 giờ cùng ngày, trên các tuyến phố như Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Xiển…, nhiều người dân ngồi quây lại bên những đống lửa nhỏ để sưởi ấm. Ánh lửa đỏ rực, khói bốc lên giữa trời đêm lạnh giá đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi khi Hà Nội bước vào mùa rét đậm.

Ngồi trước cửa hàng trên phố Nguyễn Xiển, anh Nguyễn Văn Du (21 tuổi) co ro bên đống lửa vừa nhóm. Mỗi đêm, anh Du dành thời gian vài tiếng để làm thêm bảo vệ, kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

“Thời tiết lạnh tê tái, tôi mặc áo khoác dày mà vẫn rét buốt. Đốt thêm đống lửa cho ấm chứ không thì chịu không nổi”, anh chia sẻ.

Không chỉ những người trông hàng đêm, mà cả những người mưu sinh ngoài đường như tài xế xe ôm công nghệ, tiểu thương, công nhân môi trường… cũng phải tìm cách chống chọi với giá rét. Họ tranh thủ những khoảng vỉa hè rộng để nhóm những đống củi nhỏ, vừa sưởi ấm vừa chờ khách.

Anh Chiến cùng đồng nghiệp sưởi ấm trong khi đợi khách ẢNH: ĐÌNH HUY

Trên đường Phạm Hùng, anh Nguyễn Ngọc Chiến (35 tuổi, trú P.Xuân Phương) và một nhóm tài xế xe ôm đang ngồi quây lại quanh ngọn lửa. Anh Chiến cho biết họ đã chuẩn bị củi từ sớm khi nghe tin không khí lạnh tăng cường.

“Chúng tôi chạy xe xuyên đêm, có hôm phải chờ vài tiếng mới có một cuốc. Không có đống lửa này thì rét lắm, năm nay lạnh đến sớm và khắc nghiệt quá”, anh nói.

Dù biết việc đốt lửa trên vỉa hè tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng môi trường và giao thông, nhiều người vẫn chấp nhận bởi “không còn cách nào khác”. Cái lạnh đột ngột và kéo dài khiến những người lao động tự do, phải làm việc ngoài trời gần như không có lựa chọn nào an toàn hơn để giữ ấm cơ thể.

Với những người lao động ngoài trời trong đêm rét, đốt lửa sưởi ấm là lựa chọn tốt nhất để chống lại cái lạnh ẢNH: ĐÌNH HUY

Nam thanh niên tranh thủ ăn bánh mì bên cạnh đống lửa được chủ quán đốt sẵn ẢNH: ĐÌNH HUY

Những bàn tay tê buốt được sưởi ấm giữa đêm lạnh ẢNH: ĐÌNH HUY

Người lao động ngồi co ro trong đêm Hà Nội rét nhất từ đầu đông ẢNH: ĐÌNH HUY

Nhiều cửa hàng dùng áo mưa, bạt để chắn gió lạnh cho khách ẢNH: ĐÌNH HUY

Trời không mưa nhưng một số công nhân làm việc ngoài trời phải mặc áo mưa bên ngoài chống rét ẢNH: ĐÌNH HUY

Một ly trà nóng trong đêm sẽ mang đến cảm giác ấm áp, thư thái cho người dân ẢNH: ĐÌNH HUY

Càng về đêm, nhiệt độ ngoài trời càng xuống thấp ẢNH: ĐÌNH HUY