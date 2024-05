Người Hà Nội được học kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ miễn phí

Sáng 10.5, Công an Hà Nội đã tổ chức ra mắt và đưa vào hoạt động Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH, tại số 166 Khuất Duy Tiến (P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội).



Học sinh trải nghiệm chữa cháy HÙNG DŨNG

Theo đó, Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH sẽ tổ chức cho người dân, học sinh, sinh viên sống, học tập trên địa bàn Hà Nội sinh hoạt định kỳ từ 8 giờ 30 - 11 giờ 30 và từ 14 giờ - 17 giờ vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Công an Hà Nội cho biết, tại trung tâm, ngoài việc tìm hiểu các kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, người dân sẽ được tham quan các mô hình, thiết bị PCCC, xe chữa cháy và CNCH… và trải nghiệm nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC cũng như tính năng, tác dụng của các phương tiện phục vụ công tác PCCC và CNCH của lực lượng.

Nhiều kỹ năng, kiến thức bổ ích về PCCC và CNCH sẽ được phổ biến, trải nghiệm tại trung tâm HÙNG DŨNG

Người tham gia sẽ được trải nghiệm mô hình thực tế ảo về PCCC và CNCH; thoát nạn bằng máy leo dây, đệm hơi; thoát nạn trong môi trường nhiều khói, không gian hạn chế; sơ cấp cứu người bị nạn và di chuyển người bị nạn; rải vòi chữa cháy; sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy…

Theo Công an Hà Nội, việc ra mắt trung tâm nhằm phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn tại hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà và chung cư cao tầng, nơi tập trung đông người. Từ đó, hình thành một địa điểm công cộng quen thuộc để người dân, học sinh, sinh viên thủ đô có thể thường xuyên tiếp cận, nghiên cứu tìm hiểu, học tập các kiến thức, kỹ năng an toàn về PCCC và CNCH.

Công an Hà Nội cho hay, người dân có thể đến đăng ký trực tiếp tại trung tâm và tham gia trải nghiệm, học kỹ năng PCCC và CNCH hoàn toàn miễn phí.