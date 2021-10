Người hâm mộ mong mỏi Jennie (BlackPink) tham gia ‘Trò chơi con mực’ phần 2

Ở thời điểm hiện tại Squid Game (tựa Việt: Trò chơi con mực) vẫn duy trì được sức hút của mình dù phát hành đã hơn nửa tháng. Từng diễn viên dù vai chính hay vai phụ đều được cư dân mạng chú ý, tìm hiểu thông tin từ sự nghiệp cho đến đời tư. Những trò chơi xuất hiện trong phim như Đèn xanh, đèn đỏ, Tách kẹo, Bắn bi... cũng được các nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội khai thác triệt để. Mới đây Jung Ho Yeon - người đẹp đảm nhận nhân vật Kang Sae Byeok tiếp tục gây "bão" khi khoe ảnh chụp chung với Jennie ở phim trường lên Instagram cá nhân.

Ngay lập tức, bức ảnh nhận về "cơn mưa" tim và bình luận từ khán giả. Tính đến ngày 5.10, khoảnh khắc đáng yêu của đôi bạn thân đã thu về hơn 7,8 triệu lượt thích. Vốn là chị em thân thiết với Jung Ho Yeon, rất nhiều dân mạng đã bày tỏ mong muốn được thấy chủ nhân hit SOLO xuất hiện trong Trò chơi con mực phần 2: "Tôi sẽ rất hạnh phúc nếu Jennie làm khách mời cho phần tiếp theo của phim", "Ước gì được thấy Jennie khoác bộ đồng phục thí sinh Trò chơi con mực", "Còn gì bằng nếu cô ấy đóng một vai nhỏ trong phần 2"...





Trước đó, thành viên nhóm nhạc đình đám BlackPink đã nhiệt tình quảng cáo cho Trò chơi con mực thông qua Instagram. Cô khoe món quà là trang phục thí sinh của phim cũng như hộp nhạc là chiếc đầu của búp bê sát nhân ở vòng Đèn đỏ, đèn xanh. Jennie còn gửi hẳn xe trà, cà phê đến phim trường cùng lời nhắn mong ê-kíp phim sẽ giúp đỡ Jung Ho Yeon. Đáp lại, Á quân Korea's Next Top Model mùa 4 bộc bạch: "Jennie rất vui khi biết tôi được chọn đóng vai Sae Byeok. Tôi thực sự biết ơn em ấy hỗ trợ tích cực cho bộ phim". Nhờ những cố gắng đó, Jennie đã được ê-kíp phim ghi tên vào phần cám ơn đặc biệt.

Không chỉ thế, đoạn phỏng vấn Jennie tiết lộ tên cô được lấy cảm hứng từ nhân vật Jae Hee của Lee Jung Jae (nam chính Trò chơi con mực) trong phim Đồng hồ cát cũng được khán giả "đào" lại. Về phía Lee Jung Jae, anh cho biết rất thích BlackPink: Light Up The Sky và trở thành fan của nhóm nhạc đến từ YG Entertainment sau khi xem hết bộ phim tài liệu này. Với những lý do kể trên, đông đảo cư dân mạng mong mỏi Jennie tham gia Trò chơi con mực phần 2. Tuy nhiên, kế hoạch sản xuất tiếp "bom tấn" truyền hình này vẫn chưa được đạo diễn Hwang Dong Hyuk và Netflix xác nhận.