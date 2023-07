Người hâm mộ Taylor Swift tràn ngập Seattle xem 'Eras Tour'

Đây là điểm dừng chân mới nhất của Taylor Swift trong chuyến lưu diễn, thúc đẩy du lịch trên khắp nước Mỹ.

Rất đông người hâm mộ xếp hàng mua áo thun và các hàng hóa khác bên ngoài Lumen Field, nơi siêu sao biểu diễn vào tối 22 và 23.7.

Nữ ca sĩ lừng danh Taylor Swift REUTERS

Vừa đáp chuyến bay từ thành phố Salt Lake, bang Utah, Ragnhild Read đang đợi để mua những món đồ lưu niệm của Taylor Swift. "Vì Taylor Swift, tôi sẽ đi khắp thế giới để gặp cô ấy", Read nói với Reuters.

Người hâm mộ từng cuồng nhiệt từng xem buổi biểu diễn của Taylor Swift ở thành phố Salt Lake vào năm 2013.

Các buổi hòa nhạc của nữ danh ca đã giúp tăng doanh thu khách sạn và nhà hàng ở các thành phố trên khắp thế giới. Visit Seattle - tổ chức du lịch của Seattle - hy vọng điều tương tự xảy ra vào cuối tuần này.

"Chúng tôi đang thực sự mong đợi hai ngày cuối tuần thật thành công nếu xét đến tỷ lệ lấp đầy khách sạn. Chúng tôi có một số khách sạn bán hết phòng, vì vậy đó là một dấu hiệu rất tốt", Michael Woody, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách hoạt động cộng đồng và quan hệ cộng đồng của Visit Seattle cho biết.

Hội đồng Quận King gọi tuần trước buổi hòa nhạc là Tuần lễ Taylor Swift để tôn vinh cô.

Một chiếc vòng tay tình bạn khổng lồ được treo phía trên lối vào của tòa tháp Space Needle nổi tiếng ở Seattle, nơi các fan trao đổi đồ trang sức bằng vải dệt trong chuyến lưu diễn, xuất phát từ lời ca khúc You're on Your Own, Kid trong album mới nhất Midnights của Taylor Swift.

Woody ước tính 144.000 người hâm mộ Taylor Swift đổ về thành phố Seattle trong hai ngày diễn ra buổi hòa nhạc.

Chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour của Taylor Swift ước tính thu về 1,4 tỉ USD BAZAAR

Một số người hâm mộ Swift đến từ Canada. Vài tuần trước, Thủ tướng Justin Trudeau yêu cầu trên Twitter rằng ngôi sao nhạc pop Mỹ thêm một số điểm dừng ở Canada vào chuyến lưu diễn của cô.

Katherine Archibald đến Seattle từ Calgary, Alberta (Canada) để tham dự buổi hòa nhạc, cho biết: "Tôi yêu Taylor Swift, cô ấy vẫn chưa đến Canada. Vì các chuyến bay quá đắt nên tôi phải bay một chặng dài xuống Los Angeles rồi quay lại Seattle, đó là đường bay rẻ nhất hiện có".

Ngoài hai buổi hòa nhạc cháy vé, Seattle còn tổ chức nhiều sự kiện kết hợp với Eras Tour của Taylor Swift liên quan đến thể thao, lễ hội ẩm thực Bite of Seattle và lễ hội âm nhạc Capitol Hill Block Party vào cuối tuần này.