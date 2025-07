Người hùng U.23 Việt Nam: Chưa đá V-League phút nào vẫn thành 'quân bài tẩy', anh là ai?

Người khiến Thái Sơn phải dự bị

Khi nhìn vào danh sách 23 cầu thủ đội U.23 Việt Nam lên đường sang Indonesia, hầu hết chuyên gia, người hâm mộ đều khẳng định Nguyễn Thái Sơn chắc chắn giành một suất đá chính. 66 trận ở V-League, 40 trận khoác áo các cấp độ đội tuyển Việt Nam (trong đó có 6 trận chơi cho đội tuyển Việt Nam), tiền vệ của CLB Thanh Hóa thuộc nhóm giàu kinh nghiệm nhất đội.

Tuy nhiên, Thái Sơn chỉ được đá chính ở trận gặp đội U.23 Lào. Anh thực tế thi đấu không quá tệ, nhưng cũng chưa đủ thuyết phục chiến lược gia người Hàn Quốc. Lối chơi của Thái Sơn tương đối an toàn, chủ yếu chuyền ngang, chuyền về, đôi lúc làm chậm nhịp tấn công của đội U.23 Việt Nam.

Xuân Bắc có xu hướng dâng cao tấn công nhiều hơn Thái Sơn ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik muốn chơi tấn công mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn. Đó là lý do ở 2 trận còn lại, HLV ông chọn Xuân Bắc. So với Thái Sơn, cầu thủ của CLB PVF-CAND có thể không giỏi đánh chặn bằng, nhưng khả năng hỗ trợ tấn công ấn tượng hơn. Anh sẵn sàng tung ra những đường chọc khe, tích cực hoán đổi vị trí với Văn Trường để dâng cao tấn công, thậm chí là xâm nhập vòng cấm địa. Ở trận gặp đội U.23 Campuchia, anh có pha chạy chỗ thông minh để đón đường tạt bóng chuẩn xác của Anh Quân, đánh đầu tung lưới đối phương, chỉ tiếc là bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Đến trận bán kết, Xuân Bắc đã điền tên mình lên bảng điện tử với pha đánh đầu đẹp mắt để ấn định chiến thắng 2-1 cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Sau đó, anh cũng được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Với những màn trình diễn ấn tượng, Xuân Bắc nhiều khả năng tiếp tục đá chính trong trận chung kết với đội U.23 Indonesia vào lúc 20 giờ ngày 29.7 tới.

Bước ngoặt sự nghiệp cùng đội U.23 Việt Nam?

Xuân Bắc sinh năm 2003, bằng tuổi với những Thái Sơn, Văn Khang, Văn Trường, Phi Hoàng nhưng sự nghiệp không quá nổi bật như các đồng đội. Nếu không theo dõi sâu sát bóng đá Việt Nam, người hâm mộ khó lòng biết đến cái tên Xuân Bắc. Anh chỉ mới có đúng 4 lần khoác áo U.20 Việt Nam và chưa từng góp mặt ở bất kỳ giải đấu nào trong màu áo U.23, và cũng chưa có lần nào chơi tại V-League. Dù vậy, chỉ sau 3 trận đấu tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á 2025, tiền vệ thuộc biên chế CLB PVF-CAND đã trở thành một trong những phát hiện thú vị nhất của HLV Kim Sang-sik.

Xuân Bắc đang có những bước tiến bộ ấn tượng. Anh chơi nổi bật ở giải hạng nhất 2024-2025, góp công lớn giúp CLB PVF-CAND giành tấm HCĐ. Với khả năng di chuyển thông minh, làm chủ tuyến giữa và đóng góp trực tiếp vào lối chơi chung, anh đã được vinh danh trong đội hình tiêu biểu mùa giải. Chính phong độ ấn tượng đó giúp anh được HLV Kim Sang-sik liên tục gọi lên đội U.23 Việt Nam.

Nhiều cầu thủ như Phan Tuấn Tài, Võ Hoàng Minh Khoa thăng tiến rất nhanh sau khi vô địch Đông Nam Á cùng đội U.23 Việt Nam. Liệu Xuân Bắc có làm được điều tương tự? ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Giờ đây, Xuân Bắc không chỉ có suất đá chính trong đội hình U.23 Việt Nam, mà còn là một trong những điểm sáng, tạo ra khác biệt trong lối chơi của đội. Nếu tiếp tục thi đấu ấn tượng ở trận chung kết gặp chủ nhà U.23 Indonesia, và thậm chí giành chức vô địch cùng đội U.23 Việt Nam, sự nghiệp của Xuân Bắc hoàn toàn có thể bước sang một trang mới.

Một chức vô địch khu vực sẽ không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích, mà còn có thể trở thành "đòn bẩy" để anh tiến đến những nấc thang mới trong sự nghiệp. Anh sẽ có thêm sự tự tin, động lực để chơi thăng hoa hơn khi trở về CLB và giúp đội PVF-CAND giành quyền thăng hạng. Cũng có thể anh sẽ nhận những lời mời gọp hấp dẫn từ các đội bóng lớn tại V-League.

Với nền tảng đã được tích lũy tại đội PVF-CAND, tuổi đời lại còn rất trẻ, khả năng phát triển nhanh và đã thể hiện tốt ở đấu trường quốc tế, Xuân Bắc có đầy đủ cơ sở để tiến xa trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Vì thế, giải vô địch U.23 Đông Nam Á lần này có thể sẽ là bệ phóng hoàn hảo cho một tài năng mới của bóng đá Việt Nam.