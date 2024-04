Người kiến tạo tương lai SHB trên hành trình chuyển đổi, bứt phá

Từ ngày 19.4 đến 17.5, ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch HĐQT SHB đã bắt đầu mua hơn 100,2 triệu cổ phiếu SHB, dự kiến nâng sở hữu lên 101,1 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2,79% vốn. Nếu giao dịch thành công, ông Vinh sẽ là người có tỷ lệ sở hữu cổ phần SHB cao nhất trong HĐQT ngân hàng. Giá trị lượng cổ phần của ông Vinh ước tính ở mức hơn 1.160 tỉ đồng theo thị giá.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT SHB

Sau khi xuất hiện thông tin về giao dịch của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh, cổ phiếu SHB tăng trần trong phiên 15.4.

Ngày 19.4, ngày đầu tiên giao dịch mua lượng cổ phiếu đăng ký của Phó Chủ tịch SHB, cổ phiếu SHB kết phiên ở giá giá 11.150 đồng/cp, là một trong 2 cổ phiếu của rổ VN30 và thuộc số ít cổ phiếu ngân hàng tăng giá, nâng đỡ thị trường.

Diễn biến cổ phiếu SHB phần nào thể hiện niềm tin của nhà đầu tư với thông tin đăng ký mua lượng lớn của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh, cũng như kỳ vọng vào bước tiến vượt bậc trong tương lai và chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện.

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh - Doanh nhân trẻ tài năng của những thương vụ nghìn tỉ

Nhắc đến những dấu ấn nổi bật của Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh không thể không điểm tới thương vụ bán vốn tại SHB Finance. Tháng 8.2021, với vai trò là Chủ tịch SHBFinance, ông Đỗ Quang Vinh đã chủ trì và trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán và đi đến ký kết thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của công ty tài chính tiêu dùng cho ngân hàng Krungsri của Thái Lan.

Theo tiết lộ từ phía Krungsri, giá trị thương vụ ước tính 156 triệu USD, tương đương 3.500 tỉ đồng, gấp 3,5 lần vốn điều lệ của SHBFinance. Tháng 5.2023, SHB đã hoàn tất giai đoạn đầu, chuyển nhượng 50% vốn SHBFinance cho ngân hàng Thái Lan. Hai Bên sẽ tiếp tục chuyển nhượng 50% vốn điều lệ còn lại sau 3 năm theo thỏa thuận đã ký.

Ông Đỗ Quang Vinh và dàn lãnh đạo mới SHBFinance trong lễ chuyển nhượng 50% vốn điều lệ

Cùng trong năm 2023, doanh nhân Đỗ Quang Vinh tiếp tục ghi dấu ấn trên thương trường với thương vụ chuyển nhượng vốn tại Tổng CTCP Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH). Ông Vinh với vai trò là Chủ tịch HĐQT của BSH đã chủ trì toàn bộ quá trình đàm phán chuyển nhượng vốn giữa các cổ đông BSH cho DB Insurance Co., Ltd (DBI) - doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ lớn hàng đầu của Hàn Quốc. Tháng 3.2024, BSH đã công bố cổ đông chiến lược DB Insurance Co., Ltd nắm 75% vốn điều lệ BSH. Đặc biệt, ngoài thương vụ tại BSH, ông Vinh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối, tư vấn và đồng hành với Tổng Công ty Bảo hiểm hàng không (VNI) thực hiện ký kết hợp đồng chuyển nhượng 75% vốn cho DBI.

Sau khi tham gia vào lãnh đạo và điều hành tại SHB và SHS, ông Vinh cũng đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu của các tổ chức này, như một lời khẳng định về tiềm năng phát triển của doanh nghiệp, ngân hàng, và đồng hành, củng cố niềm tin của các cổ đông thiểu số khác trên thị trường.

Vị lãnh đạo của thế hệ tiếp nối - đổi mới và kiến tạo tương lai

Không chỉ được biết đến là doanh nhân "chốt deal" nghìn tỉ trên thương trường, ông Đỗ Quang Vinh là vị lãnh đạo đổi mới, thúc đẩy tạo ra những bước chuyển đột phá cho các tổ chức.

Trong hơn 4 năm tham gia vào công tác điều hành SHB, ông Vinh đã mang một làn gió mới tới mọi hoạt động của ngân hàng, đặc biệt là công tác chuyển đổi, số hóa và phát triển con người.

Yếu tố con người luôn được Phó Chủ tịch 8X chú trọng. Bên cạnh tuyển dụng các nhân sự kinh nghiệm, tài năng để thúc đẩy chuyển đổi, kiến thức từ thị trường, ngân hàng liên tục tạo khác khóa đào tạo tăng cường năng lực chuyên môn với đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhân viên. Sức ảnh hưởng của vị lãnh đạo trẻ tạo nguồn động lực thúc đẩy mọi người tiến về phía trước.

Ông Đỗ Quang Vinh được giao trọng trách chuyển đổi của SHB

Ông Vinh cũng là người nhận trọng trách phát triển văn hóa doanh nghiệp, kế thừa và đúc kết các giá trị văn hóa một cách rõ ràng, khúc chiết hơn: Tâm - Tin - Tín - Tri - Trí - Tầm. Ngân hàng cũng triển khai nhiều hoạt động xuyên suốt trong nội bộ, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 30 năm để lan tỏa giá trị văn hóa doanh nghiệp tới cán bộ nhân viên.

Năm 2023, sự kiện thành lập Khối Chuyển đổi là một trong những dấu ấn nổi bật được thúc đẩy bởi Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh trong hành trình hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại, ngân hàng tương lai. Đây sẽ là tiền đề cho một giai đoạn phát triển mới, chuyển mình mạnh mẽ.

Trong tháng 1.2024, Hội đồng quản trị đã phê duyệt Chiến lược Chuyển đổi giai đoạn 2024-2028. Quyết tâm bứt phá, SHB xác định mục tiêu chiến lược trong 5 năm đầy thách thức trở thành ngân hàng top đầu về hiệu quả. Nhiều chương trình sẽ được triển khai trên mọi mặt hoạt động của ngân hàng.

Không riêng tại ngân hàng, SHS - nơi ông Đỗ Quang Vinh đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT, cũng đang diễn ra quá trình chuyển đổi toàn diện. Ông Vinh đang tạo ra những thay đổi, mang tới sinh khí mới để nắm bắt vận hội mới cho doanh nghiệp. Dấu ấn rõ nét nhất năm qua là việc SHS chính thức cung cấp sản phẩm giao dịch chứng khoán phái sinh với sự chỉ đạo quyết liệt của vị lãnh đạo.

Tại các tổ chức nơi ông Đỗ Quang Vinh dẫn dắt, những thay đổi đang được tạo ra mang tới luồng sinh khí mới, tâm thế mới. Phó Chủ tịch SHB 8x là đại diện tài năng của một thế hệ nhà lãnh đạo kế cận với nhiệt huyết của sức trẻ, khát khao chinh phục những đỉnh cao mới. Vị lãnh đạo luôn trân trọng và kế thừa nền tảng, giá trị tốt đẹp của quá khứ để tạo ra đột phá, đổi mới để không ngừng vươn tới những tầm cao.