Người làm truyền thông hướng nội trong một thế giới hướng ngoại

Trong ngành truyền thông giải trí, nơi sự hiện diện cá nhân, khả năng phát ngôn và mức độ xuất hiện trước công chúng thường được xem là lợi thế cạnh tranh, Sơn Phạm lại là một trường hợp đi ngược số đông. Anh hiện đảm nhận vai trò Giám đốc truyền thông cho Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam, được bảo trợ bởi Báo Thanh Niên.

Xuất thân từ ngành Xã hội học và từng làm báo trong giai đoạn 2013 - 2017, Sơn Phạm bước vào nghề với tư duy quan sát và phân tích xã hội. Những năm làm báo giúp anh sớm nhận ra rằng thông tin không tồn tại độc lập, mà luôn tạo ra hệ quả đối với con người được nhắc đến. Việc chứng kiến những nhân vật chịu tổn thương kéo dài chỉ vì một chi tiết thiếu kiểm soát khiến anh đặc biệt thận trọng với khái niệm "trách nhiệm thông tin".

Bước ngoặt năm 2017, khi chuyển sang làm truyền thông - PR, đặt anh vào một vị thế hoàn toàn khác. Từ người phản ánh sự việc, anh trở thành người chịu trách nhiệm trực tiếp cho hình ảnh và danh tiếng của người khác. Theo anh, cú sốc lớn nhất không nằm ở áp lực dư luận, mà ở việc không còn được quyền đứng ngoài mọi hệ quả. Mỗi quyết định truyền thông lúc này đều mang tính lựa chọn và đánh đổi.

Những năm đầu làm PR, Sơn Phạm không tránh khỏi thất bại. Có dự án xử lý chưa đủ tinh tế khiến thông tin bị hiểu sai, phản ứng dư luận vượt ngoài dự đoán. Có thời điểm, việc cố giữ sự thật và cân bằng lợi ích khiến anh mất hợp đồng, đánh đổi mối quan hệ và bị nghi ngờ là "không đủ linh hoạt". Những trải nghiệm đó buộc anh phải liên tục tự vấn liệu cách làm nghề thận trọng, chậm rãi có còn chỗ đứng trong một thị trường ngày càng ưa chuộng sự ồn ào.

Trong lĩnh vực sắc đẹp, đặc biệt là các cuộc thi dành cho nam giới, áp lực này càng rõ rệt. Sơn Phạm chứng kiến không ít thí sinh trẻ rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý khi đối diện với truyền thông và mạng xã hội. Theo anh, một quyết định truyền thông thiếu cân nhắc có thể để lại hệ quả lâu dài cho cá nhân liên quan, nhất là với những người còn rất trẻ.

Giữ niềm tin cho các cuộc thi nhan sắc

Thực tế, các cuộc thi nhan sắc thường xuyên đối diện với định kiến về chiêu trò, scandal và nghi vấn "mua giải". Với Sơn Phạm, đây là bài toán khó nhất của người làm truyền thông. Công việc không chỉ dừng ở quảng bá hình ảnh, mà là giữ niềm tin của công chúng vào sự công minh của ban giám khảo và mục tiêu tìm kiếm vẻ đẹp thực sự.

Anh cho rằng tranh cãi thường xuất phát từ sự khác biệt trong cách nhìn. Khán giả chỉ tiếp cận thí sinh qua một vài khoảnh khắc trên sân khấu hoặc lát cắt mạng xã hội, trong khi ban giám khảo là những người theo dõi cả một quá trình dài: từ hồ sơ, thái độ, sự tiến bộ đến khả năng đại diện hình ảnh. Người làm truyền thông phải đứng giữa hai góc nhìn đó, giúp khán giả hiểu quyết định của ban giám khảo, đồng thời để ban giám khảo và ban tổ chức cảm nhận được sự giám sát và tin tưởng từ dư luận.

Đã có những chương trình Sơn Phạm tham gia mà ban đầu dư luận hiểu sai về cuộc thi, thậm chí hoài nghi tính công bằng của kết quả. Trong những tình huống đó, anh chọn cách xử lý khủng hoảng điềm tĩnh: kiểm soát thông tin, đối thoại với báo chí, giải thích rõ quy trình và tránh đẩy các bên vào đối đầu cảm tính. Theo anh, khi một chương trình vượt qua khủng hoảng và công chúng dần lấy lại niềm tin, đó là thành quả lớn nhất của người làm truyền thông.

Trong quá trình làm nghề, Sơn Phạm từng tham gia truyền thông cho chương trình ca múa nhạc lớn…, đồng thời làm PR cho nhiều nhân vật trong giới nghệ thuật. Sơn Phạm vốn ngại xuất hiện trên mặt báo. Quyết định chia sẻ lần này đến sau khi anh đọc bài viết "Người hướng nội làm truyền thông" của một người bạn lâu năm trong giới - chuyên gia truyền thông Tâm An, khiến anh nhận ra rằng những người làm nghề ít nói nhưng giữ vị trí trung gian quan trọng cũng cần được nhìn nhận đúng vai trò.

Trong một thế giới hướng ngoại, nơi dư luận thường lên tiếng trước khi kịp hiểu, lựa chọn làm nghề theo cách điềm tĩnh và cân bằng, với Sơn Phạm, không phải là con đường dễ đi. Nhưng đó là con đường anh chọn để không đánh mất điều cốt lõi: sự công tâm của nghề và niềm tin của những người ở lại với chương trình đến phút cuối cùng.