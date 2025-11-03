Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị Góp ý văn kiện đại hội Đảng

Người lao động cần được hưởng lương đủ sống

Thu Hằng
Thu Hằng
03/11/2025 17:26 GMT+7

Đảm bảo tiền lương tối thiểu đủ sống cho người lao động là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tiền lương tối thiểu đủ sống là vấn đề tổ chức công đoàn quan tâm và cũng là nội dung được nhiều đại biểu, chuyên gia góp ý trong dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức. 

- Ảnh 1.

TS Phạm Thu Lan, nguyên Phó viện trưởng Viện Công nhân và công đoàn

ẢNH: PHONG LINH

Chưa luật hóa lương tối thiểu đủ sống

Góp ý vào dự thảo văn kiện, TS Phạm Thu Lan, nguyên Phó viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (nay là Viện Chiến lược và chính sách Mặt trận) cho biết khái niệm tiền lương tối thiểu hiện nay chỉ đáp ứng mức sống tối thiểu chứ chưa đảm bảo "đủ sống". Với thực tế thu nhập và chi tiêu của người lao động hiện nay, các chỉ tiêu tính toán không còn phù hợp vì vẫn dựa trên nhóm nghèo, thu nhập thấp.

"Chúng ta đã luật hóa lương tối thiểu nhưng chưa luật hóa lương tối thiểu đủ sống. Khi đã là quốc gia có thu nhập trung bình cần chuyển từ tư duy "lương tối thiểu" sang "lương tối thiểu đủ sống", tức đảm bảo mức sống phù hợp cho người lao động và gia đình trong một giai đoạn nhất định", bà Lan kiến nghị.

Theo bà Lan, tiền lương đủ sống theo định nghĩa của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) là mức lương thấp nhất đủ để người lao động và gia đình họ trang trải chi phí cơ bản cần thiết, gồm: thực phẩm đủ dinh dưỡng, nhà ở phù hợp, y tế, giáo dục, giao thông, quan hệ xã hội, cùng khoản tiết kiệm cho tương lai. Nếu chỉ dừng lại ở mức sống tối thiểu, đất nước khó có thể bứt phá. 

Khi người lao động được trả lương đủ sống, họ không chỉ đủ ăn, đủ mặc, mà còn có điều kiện học tập, tích lũy, sáng tạo. Đó mới là động lực thực sự cho phát triển bền vững.

Từ thực tiễn, bà Lan đề xuất dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng cần bổ sung mục tiêu thực hiện "tiền lương tối thiểu đủ sống" trong phần quan điểm, mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2035; đồng thời cần tổng kết 40 năm thực hiện chính sách tiền lương để hướng tới mục tiêu bảo đảm mức sống đủ đầy cho người lao động.

MVI_5473

Nói về việc này, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, tiền lương tối thiểu đủ sống là vấn đề tổ chức công đoàn đặc biệt quan tâm và sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất vào thời điểm phù hợp.

Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới

PGS.TS Bùi Đình Bôn, nguyên Thư ký chuyên trách Hội đồng Lý luận T.Ư nhận định muốn xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, phải gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao trình độ tay nghề và kỹ năng sáng tạo.

Theo ông, giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nên chính sách tiền lương phải đủ sống và khuyến khích họ gắn bó lâu dài.

TS Nguyễn Ngọc Ân, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho rằng nhiều công nhân vẫn gặp rào cản khi muốn học nâng cao trình độ hoặc chuyển nghề do áp lực công việc, chi phí cao và thiếu thời gian.

- Ảnh 2.

Theo các chuyên gia, giai cấp công nhân là lực lượng tiên phong trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nên chính sách tiền lương phải đủ sống

ẢNH: T.HẰNG

Ông Ân kiến nghị Nhà nước cần cụ thể hóa chủ trương "học tập suốt đời trong công nhân, lao động đến năm 2030" bằng các quy định và hướng dẫn khả thi, ưu tiên nguồn lực tài chính hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động tham gia đào tạo, đồng thời cho phép doanh nghiệp được khấu trừ chi phí đào tạo khỏi thuế nhằm khuyến khích đầu tư cho giáo dục nghề nghiệp.

Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự biến động của thị trường lao động, bà Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho rằng cần ban hành một nghị quyết mới với tư duy toàn diện, hiện đại hơn nhằm phát triển giai cấp công nhân về việc làm, thu nhập, an sinh, trình độ và kỹ năng.

Theo bà Loan, cần đề cao mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới trở thành lực lượng tiên phong, hội tụ bốn phẩm chất: trình độ cao, tác phong công nghiệp, năng lực đổi mới sáng tạo và bản lĩnh chính trị vững vàng. Để đạt được điều này, cần triển khai đồng bộ các giải pháp về đào tạo, đảm bảo quyền lợi, phát triển tổ chức Đảng - công đoàn trong doanh nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng công nhân ưu tú làm nguồn cán bộ.

Bà Thái Thu Xương, Phó chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, cho biết việc lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm và niềm tin của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn đối với Đảng. Những ý kiến của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động sẽ góp phần hoàn thiện văn kiện, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Bà Xương yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục lấy ý kiến tại cơ sở, tổng hợp gửi về Tổng LĐLĐ Việt Nam trước ngày 8.11; đồng thời theo dõi tình hình đoàn viên, người lao động và dư luận xã hội liên quan đến đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng.

