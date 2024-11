Người lao động ở TP.HCM xếp hàng tìm việc cuối năm

Năm 2024, TP.Thủ Đức đề ra mục tiêu giới thiệu việc làm cho hơn 24.000 lượt lao động; tạo việc làm mới cho 5.500 người lao động; tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 2%. Ngày hội việc làm lần 2 thu hút hơn 50 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài TP.Thủ Đức đăng ký tuyển dụng lao động và chiêu sinh các lớp giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu tuyển dụng hơn 2.700 vị trí việc làm, có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Có nhu cầu tuyển 300 công nhân nữ, chị Huỳnh Thị Như Mai, đại diện Công ty FAS cho biết: "Công ty FAS hiện đang tuyển dụng lao động phổ thông lắp ráp các bộ dây điện, có thu nhập trung bình từ 8 - 10 triệu đồng, có đào tạo 1 tuần lý thuyết và thực hành trước cho người lao động. Thời điểm này tuyển dụng lao động rất khó khăn, hầu như không đạt được chỉ tiêu đề ra. Có lẽ do thời điểm cuối năm có vẻ người lao động không có nhu cầu đi làm".

Chị Huỳnh Thị Như Mai, đại diện Công ty FAS xem hồ sơ của người lao động ẢNH: THÚY LIỄU

Còn Công ty cổ phần dệt may Liên Phương đang tuyển dụng 50 công nhân may ủi và khoảng 40 người lao động làm ở các vị trí khác như thợ dệt, vận hành máy, kiểm tra và sửa lỗi vải... Đại diện công ty này cho biết, từ nay đến cuối năm do lượng đơn hàng tăng nên công ty tăng cường tuyển dụng người lao động, công ty cũng có đào tạo cho người lao động chưa có kinh nghiệm làm việc.

Ghi nhận tại ngày hội, có rất đông người lao động đến tìm việc, trao đổi, nghe các doanh nghiệp, công ty tư vấn về các vị trí việc làm. Chị Trần Ngọc Hoàng Oanh (39 tuổi) đến ngày hội để tìm các công việc hành chính. "Các công ty, doanh nghiệp tư vấn rất nhiệt tình nhưng tôi thấy có khá ít vị trí cho nhân viên văn phòng. Giai đoạn cuối năm, tôi cũng muốn tìm thêm cơ hội cho mình", chị Ngọc chia sẻ.

Người lao động xếp hàng dài chờ được tư vấn việc làm ẢNH: THÚY LIỄU

Ngày hội việc làm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là người lao động thất nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố được tiếp cận với các thông tin việc làm chính thống, phù hợp. Song song đó, hỗ trợ các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài TP.Thủ Đức tiếp cận được với nguồn lao động dồi dào, có trình độ tay nghề.

Bên cạnh đó, ngày hội việc làm cũng là dịp để vận động các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động dịch vụ việc làm, xuất khẩu lao động, giáo dục nghề nghiệp thực hiện các gian hàng, các khu vực tuyển dụng, tư vấn cho người lao động. Đồng thời, phối hợp với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục tư vấn hướng nghiệp cho người lao động, đặc biệt là lao động trẻ.

Chị Trần Ngọc Hoàng Oanh đăng ký hồ sơ tuyển dụng của một doanh nghiệp tại ngày hội ẢNH: THÚY LIỄU

Theo ông Lê Hùng Huệ, Phó trưởng phòng LĐ-TB-XH TP.Thủ Đức, tổ chức ngày hội việc làm tại TP.Thủ Đức giúp giải quyết việc làm, tư vấn đào tạo nghề cho người lao động, bộ đội xuất ngũ, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Qua đó, giúp người lao động có nhiều cơ hội tìm được việc làm, đồng thời giúp doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng được với yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Tại ngày hội, người lao động cũng được tư vấn về các chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp.