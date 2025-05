Người lao động tạm hoãn hợp đồng thì đóng BHXH được không?

Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động Căn cứ theo khoản 1, điều 30 của bộ luật Lao động 2019, các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm: (a) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ. (b) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. (c) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. (d) Lao động nữ mang thai có quyền tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi. (đ) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (e) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (g) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác; (h) Trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.