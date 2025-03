'Người lính' truyền tải điện đánh đu với những đường dây

Từ vùng cao hay đồng bằng, miền núi hay vực sâu, và cả những nơi biên cương hải đảo xa xôi… lúc thì miệt mài làm việc dưới cái nắng gắt của mùa hè, lúc thì mưa gió xối xả kèm giông sét… và việc ăn trưa ngay trên đỉnh trụ điện cao thế là chuyện vẫn hay thường xảy ra đối với những "người lính" áo cam.

Đặc thù đường dây tải điện trên không sẽ chịu nhiều tác động ảnh hưởng, gây nguy hiểm đến an toàn vận hành, nên toàn thể công nhân ngành truyền tải điện luôn ở trong tâm thế sẵn sàng, dù trời sáng hay tối, kể cả lúc tan ca hay ngày nghỉ, khi xảy ra sự cố mất điện cục bộ thì tất cả đều phải có mặt ngay để xử lý nhanh, kịp thời, hạn chế tối đa thời gian ngừng cung cấp điện để đảm bảo không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh, sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Vất vả, nhọc nhằn, thậm chí còn có cả những hiểm nguy luôn rình rập là thế nhưng với họ thì việc thắp sáng và duy trì dòng điện đã là sứ mệnh rất đỗi tự hào.

Và sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những dấu mốc quan trọng, tinh thần "vượt nắng thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương" của "người lính" truyền tải điện trong việc xây đường dây cao áp 500kV Bắc - Nam mạch 1, mạch 2 và mạch 3…

Nếu như xây dựng mạch 1 có sự tham gia của các chuyên gia nước ngoài thực hiện các khâu: tư vấn thiết kế, giám sát kỹ thuật, trực tiếp nghiệm thu thì công trình đường dây Bắc - Nam 500kV mạch 2 và mạch 3 hoàn toàn do các kỹ sư Việt Nam đảm nhiệm với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Thành công của đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 đã tạo nên mốc son đáng ghi nhớ lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống điện Việt Nam có "trục xương sống" 500 kV từ Bắc vào Nam, liên kết lưới điện 3 miền, thống nhất hệ thống điện cả nước, tạo nên bước ngoặc phát triển mạnh mẽ về kinh tế - chính trị - xã hội, khắc phục tình trạng thiếu điện, cung cấp điện ổn định cho các địa phương, đặc biệt là ở miền Trung và miền Nam. Với công trình 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối năm qua, dự án mang ý nghĩa chiến lược, đặc biệt quan trọng với an ninh năng lượng của đất nước, nâng cao sự vận hành hệ thống điện, góp phần khắc phục tình trạng thiếu điện cục bộ tại miền Bắc, giảm bớt nguy cơ đầy và quá tải cho các đường dây và trạm 500 kV hiện hữu. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với sự chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ: "Chỉ bàn làm, không bàn lùi" cùng với hơn 12.000 kỹ sư, công nhân, người lao động ngành điện đã ngày đêm tham gia dự án, công trình là của niềm tin và sức mạnh đại đoàn kết, thể hiện niềm khát vọng, bản lĩnh của của người Việt Nam, biến không thể thành có thể.

Dấu chân của người lính truyền tải đã in đậm trên suốt chiều dài đất nước, họ đang từng ngày bám sát đường dây, cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng từng vị trí cột, từng đoạn dây dẫn, từng con bu lông, kiểm tra đột xuất từng lưới điện, phát quang hành lang tuyến, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa những khiếm khuyết, hư hỏng của lưới điện do thời tiết (bão, lũ) gây ra hoặc do lưới điện đã vận hành lâu năm đã đến thời kỳ hư hỏng phải thay thế. Công việc đòi hỏi luôn phải giữ vững "tinh thần thép" bởi lẽ chỉ một chút lơ là, bất cẩn, chủ quan, không tuân thủ đúng quy trình, quy phạm thì khi sự cố xảy ra có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Gian nan, nhọc nhằn để mang nguồn sáng tới mọi gia đình là thế nhưng mấy ai có thể công tâm, cảm thông và thấu hiểu. Dẫu biết là sẽ rất khó chịu khi bị mất điện giữa lúc trời nắng nóng nhưng đó cũng là thời điểm quá tải lưới điện, các thiết bị trên lưới dễ xảy ra hỏng hóc, họ phải túc trực thường xuyên để sửa chữa, chuyển đổi, dồn pha, nâng máy biến áp, đảm bảo nhu cầu tăng đột biến.

Những người công nhân ngành điện luôn hiểu rõ trách nhiệm lớn lao và tự hào ấy, họ đang ngày đêm miệt mài, hăng say lao động giữ cho dòng điện huyết mạch của quốc gia được đảm bảo thông suốt, vươn xa tới mọi miền đất nước.