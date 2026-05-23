Người lớn tuổi tự nấu ăn: 1 lần mỗi tuần cũng tốt cho não bộ

Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng nấu ăn có thể là một phần đáng cân nhắc trong lối sống tốt cho não bộ, theo bác sĩ thần kinh Lynette Gogol (Mỹ).

Giảm 23% nguy cơ sa sút trí tuệ ở nam giới

Nhóm nghiên cứu dùng dữ liệu từ Chương trình Đánh giá Lão khoa Nhật Bản, theo dõi người từ 65 tuổi từ năm 1999 để phân tích gần 11.000 người trong 6 năm, đồng thời xem xét mối liên hệ giữa tần suất nấu ăn tại nhà, kỹ năng nấu ăn và nguy cơ sa sút trí tuệ.

Người lớn tuổi duy trì nấu 1 - 2 bữa/tuần thay cho đồ ăn sẵn cũng có lợi lâu dài cho sức khỏe ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Kết quả cho thấy một xu hướng rõ rệt: Những người nấu ăn tại nhà ít nhất 1 lần mỗi tuần suy giảm nhận thức ít hơn đáng kể so với những người ít nấu ăn, cụ thể:

Nam giới nấu ăn thường xuyên có nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn 23%.

Nữ giới giảm nguy cơ tới 27%.

Những người ban đầu có kỹ năng nấu ăn kém lại hưởng lợi nhiều nhất, với tỷ lệ mắc sa sút trí tuệ thấp hơn tới 67%.

Mối liên hệ này vẫn tồn tại ngay cả khi đã tính đến các yếu tố lối sống và điều kiện kinh tế - xã hội. Từ đó, các tác giả nghiên cứu kết luận rằng việc tạo điều kiện để người lớn tuổi có thể tự nấu ăn có thể là yếu tố quan trọng trong phòng ngừa sa sút trí tuệ, theo Health (Mỹ).

Tuy nhiên, đây chỉ là nghiên cứu quan sát nên chưa thể khẳng định việc thường xuyên nấu ăn trực tiếp giúp giảm nguy cơ sa sút trí tuệ. Các chuyên gia cho rằng việc ít nấu ăn cũng có thể là dấu hiệu sớm của suy giảm nhận thức, thay vì là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Nếu chưa quen nấu ăn, mọi người hãy bắt đầu với các món đơn giản như salad, với ngũ cốc, trái cây và các loại hạt tốt cho sức khỏe ẢNH MINH HỌA: NHƯ QUYÊN

Nấu ăn vẫn có thể tốt cho não nếu duy trì đều đặn

Có nhiều lý do hợp lý giải thích vì sao nấu ăn có thể mang lại lợi ích cho não:

Kích thích trí não: Nấu 1 bữa ăn đòi hỏi lập kế hoạch, ghi nhớ, chú ý, ra quyết định và thực hiện tuần tự các bước - những kỹ năng nhận thức quan trọng.

Tăng vận động: Đi lại, với tay, cắt gọt, nâng nhấc… giúp cơ thể vận động, mà hoạt động thể chất vốn liên quan đến nguy cơ sa sút trí tuệ thấp hơn.

Ăn uống lành mạnh hơn: Tự nấu ăn thường giúp hạn chế thực phẩm siêu chế biến, tăng cường ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây - những thực phẩm có lợi cho não.

Duy trì sự độc lập: Tự chuẩn bị bữa ăn giúp người lớn tuổi giữ được sự chủ động và kiểm soát trong sinh hoạt.

Tăng kết nối xã hội: Nấu ăn và chia sẻ bữa ăn thường là hoạt động gắn kết, mang lại cảm giác có mục đích và thói quen tích cực.

Nếu chưa quen nấu ăn, mọi người hãy bắt đầu với các món đơn giản như cơm trộn, món xào, salad; có thể dùng bộ nguyên liệu nấu ăn sẵn (meal kit) để tiết kiệm thời gian. Ưu tiên dự trữ thực phẩm tốt cho não như đậu, ngũ cốc nguyên hạt, dầu ô liu, hải sản đóng hộp, các loại hạt; rau củ và trái cây đông lạnh vẫn giàu dinh dưỡng.

Quan trọng nhất là duy trì đều đặn, nấu 1 - 2 bữa/tuần thay cho đồ ăn sẵn cũng có lợi lâu dài cho sức khỏe.