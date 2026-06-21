Người mất gốc tiếng Anh nên học nói, đọc và viết như thế nào?

Thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa, 9.0 IELTS, Giám đốc học thuật tại DOL English, cho hay: Linearthinking là một hệ phương pháp, áp dụng ở nhiều kỹ năng, đọc, nghe, nói, viết.

Chẳng hạn như ở kỹ năng đọc, một số người học có suy nghĩ rằng tích lũy thật nhiều từ vựng thì mới hiểu được ý chính của câu hay đoạn, nhưng tư duy Simplify – đơn giản hóa vấn đề - giúp người học biến câu dài dòng, phức tạp thành câu đơn giản hơn; Xác định được đâu là thành phần chính nên đọc, đâu là thành phần phụ có thể lướt qua nếu lỡ may không hiểu. Nhờ đó mà dù vốn từ chưa dồi dào như bản thân mong muốn, người học vẫn có thể đọc hiểu ý chính của văn bản tiếng Anh.

Trong Linearthinking có tư duy Read Connections cũng giúp ích không kém khi hướng dẫn người học phân tích sự liên kết giữa những thông tin gần nhau, để từ đó kết nối được các ý nhỏ thành 1 ý chính chung, hoặc dùng ý nhỏ này để đoán/hiểu tốt hơn ý nhỏ kia, kết nối các câu nhỏ - ý chính từng đoạn nhỏ tạo thành vấn đề lớn.